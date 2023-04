Fekili le propone matrimonio a Hanker, ¡y Demir prende fuego a todo!

El avance del episodio de Tira Amara, que se transmitió el jueves 13 de abril de 2023 por Canal 5, reveló que Fekili le pidió matrimonio a Hanker… ¡y Demir no sale!

gracias por la progreso de Canal 5 serie turcaY tiempo tierraencontramos que, en apuesta transmitir en 13 de abrilen 14.10Luego de aclarar las condiciones de salud de Aziza mientras se recupera, Fakili llegó al hospital.. hombre Le pide a Hunkar que se case con él., para gran ira de Demir. Este último amenaza a Fikili y Yilmaz, solo amenaza con una intervención. Sabah Al Din Evita un desenlace trágico. A continuación, este último Confiesa a Mogán que quiere irse; El médico le revela que el divorcio ha sido ratificado y le dice que no la deje sola. Yemenen lugar de, Ella quema las pertenencias de su madre.simbólicamente la borró de su vida.

Tira Amara Advance: Aziz acusa a la enfermedad…

De repente en la finca Aziza se sintió mal. Aterrorizados, Demir y Zeliha la llevaron rápidamente al hospital. mientras tanto, sanipor temor a que la abuela estuviera en su lecho de muerte, Pensó que era mejor advertir a Hunkar, que ya no está en la villa porque su hijo la echó. Una vez en el hospital, se encuentra con la señora Alemán, quien evidentemente aún no ha logrado perdonarla por causar un escándalo, de su secreto amorío con Fakili; De hecho, ¡él no habló con ella!

Avances de Terra Amara: ¡Fakili le propone matrimonio a Hanker!

Claridad sobre las condiciones de salud. Estimadoquien afortunadamente, el es mejorY Yilmaz y el padrino llegan por sorpresa. Demir, ya enojado, se enoja tan pronto como los ve. Sin embargo, la bomba explota por un instante. entonces, dime Revela el motivo de su visita. el último, antes de cadaY Le hace una completa propuesta de matrimonio a Hunkar!

Demir pierde el control, en la marcha de Terra Amara el 13 de abril de 2023

Fikili le pide a su novia que se case con él Frente a todos los presentes, incluido el esposo de Zuleiha. Yemen está perdiendo el controlY viene a amenazar al hombre ya su ahijado. Solo la intervención de Sabah al-Din evita que acabe en tragedia. después, El médico jefe le admite a Mogan que él es en lugar de enojadopero no por la escena que acaba de ver: Decidió irse para siempre.. Un médico sorprendido le revela que el divorcio ha sido ratificado y le pide que no la deje sola. Mientras tanto, el maestro de Cukurova ha regresado a la finca. Demirno se calmó en absoluto, al contrario: en un ataque de rabia, Las pertenencias de Henker fueron incendiadasEs un gesto extremo que simboliza su intención de borrar a su madre de su vida. Y por cierto, el joven está dispuesto a hacer lo peor…

