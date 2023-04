Gf Vip 7 Oriana Marzoli habla de la actitud de Nikita Bellizon tras ser declarada ganadora: “Al final se ve cómo es la gente…”

Oriana Marzoli Ella terminó en segundo lugar, detrás del ganador Nikita Pelizona novia vip Con la Gran Final celebrada el año pasado lunes 3 abril.

No pasó mucho tiempo antes de que la sudamericana admitiera que todavía sufría psicológicamente por la experiencia televisiva. Entrevista por sophie codigoni a hogar es, Ex Jevina contó cómo van las cosas con ella daniel del moro:

Lo hemos hecho todo. No he dejado de trabajar, estoy tan devastada. Daniele y yo nunca rompimos desde que ella dejó el reality show, así que nos llevamos bien.

Por complicidad se creó con DanielY Oriana Dijo que se arrepentía de sus predecesores. antonino spinalbis:

Lo siento un poco sobre todo por la situación en la que estoy Daniel. Puedo hacer una pausa por un momento y pensar dos veces. Conoce un poco mejor a la gente. Eventualmente te haces una idea equivocada de alguien, ¿sabes? Pensé que Antonino era de una manera en realidad muy diferente. Daniele pensé que era de una manera y en cambio…

De hecho, cuando salió, fue su mayor placer poder experimentar al empresario veneciano:

Estoy cansada porque no he parado ni un momento, en ningún momento, y debo descansar. Al final, cuando sales de ahí, sales muy cansado psicológicamente. No ganar no me hizo sentir mal, no sé por qué. Sentí que esta chica podía ganar. Para mí, la verdad termina ahí. Pensé en buscar a Daniel, que me dijeron que estaba allí. No lo esperaba. Usted no entiende. Estaba a punto de desmayarme. “Estoy hablando con Daniel”, me dijo Amores. Le dije que me lo pasara y me dijo que estaba parado afuera. La alegría más hermosa de ese día.

Sin embargo, su sueño, según precisó, sigue siendo siempre el sueño de poder trabajar en televisión. Más aún con las redes sociales. De hecho, de esta necesidad de seguidores italianos, la idea de participar en novia vip 7:

Vengo a Italia porque quería trabajar con las redes sociales. Mi agencia me dijo que primero debería tener seguidores italianos. Para mi novia, el programa ya estaba funcionando, y me dijeron desde mi agencia: “Vamos a intentarlo”. “¡Pero quien me atrape, nadie me conoce!”, pensé. Wow, una vez que terminó la prueba, me dijeron “¿pero puedes venir aquí el viernes?” En fin, enseguida me dijeron que tenía que entrar.

Con Nikita no hay mayores rencores. Sin embargo, según él, ni siquiera respondió cuando le deseó un momento de triunfo:

Como recomendé un NikitaImagina, vive. Me sentí un poco rechazado en ese momento, te puedo decir la verdad. También lo hablé con la agente, así que una vez que dije “mejores deseos” ni siquiera me miró. Ni siquiera un abrazo. Todos me pasaron sin considerarme. Pero por supuesto que no me importa nada. Al final se ve cómo es la gente. Una vez que uno gana el reality show, la verdad sale a la luz. Así fue como me sentí al hacerlo. Además de Orita, me mostraron varias cosas a las que respondí en las redes sociales, dejando en claro que estaba siendo grosero. Mamma Mia cariño, has terminado con el reality show, pasa la página. ¿Cuanto pesa? No tengo tiempo.

de Isla de la tentación En cambio, por el momento no se menciona en absoluto: