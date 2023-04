a verissimo toda la verdad

ilary blasey Invitado en el episodio de Verissimo el domingo 16 de abril. Este fin de semana podría ser el episodio más interesante de la temporada de The Talk presentado por Silvia Tuvanen, si se confirman los rumores.

Según informa TvBlog, de hecho, Ilary Blasi estará como invitada en el salón de Canale 5. Para la presentadora, lista para empezar conisla famosa El lunes 17 de abril a las 21.40 horas en Canal 5 será la primera entrevista televisiva tras la formalización del fin del matrimonio con Francesco Totti.

Ilary Blasi invitada en Verissimo

Blassie definitivamente hablará (si realmente es una invitada) sobre su reality show, pero es probable que también deje algunas declaraciones sobre su vida amorosa. Su presencia con Bastien Muller ya no es un secreto, y Totti tampoco lo está con Noemi Bocchi, así que el domingo puede ser una buena oportunidad para que Elari se saque unas piedritas de los zapatos (al perfecto estilo Blasi) en casa de su amiga Silvia Tuvanen. Obviamente no tenemos ninguna certeza porque la grabación en el estudio Cologno Monzese en Verissimo aún no se ha llevado a cabo pero la posibilidad está ahí.

