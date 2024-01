“No tengo casa y vivo 'de viaje', pero soy feliz así” – Corriere.it

No tiene hogar, Jason Momoa. Y ahora mismo le va muy bien, porque también está creando Serie documental “En el vagabundeo” (estreno el próximo 18 de enero), donde vivir en la calle -precisamente- es un requisito previo, porque le permite conocer a las personas más dispares, la mayoría de las cuales son artesanos que fabrican bicicletas, motocicletas y equipos que se consideran verdaderas obras de arte y que luego será subastado por El actor se entregó a la caridad. “En este momento ni siquiera tengo casa – dijo la estrella de la película “Aquaman”. En una entrevista con “Entertainment Tonight” -. Vivo en la carretera y voy a donde me lleve la carretera. Siempre estoy en estos lugares extraños y la gente se sorprende cuando me ve salir del auto. Me miran y dicen: “¿Qué diablos estás haciendo en nuestra ciudad?” “Pasa todo el tiempo.”