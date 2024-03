“Al final del mes no tenía dinero para comer”.

en un anillo Tu trabajo Se emitió el miércoles 20 de marzo. alicia Desde Génova con el paquete nº 10. El Rival de Liguria Llegó a jugar después de 14 episodios. y ella estaba acompañada Su novio, Matteo.. Después de un partido que parecía empeorar, Alicia y Matteo Ganaron 50 mil euros Adivina la zona de la suerte.

Alicia es una estudiante universitaria.Ella está estudiando ciencias de enfermería y está en su último año. y ella estaba acompañada Su novio, Matteo.. Llevan dos años juntos y se conocieron el 22 de febrero de 2022. Su sueño es casarse, aunque admiten francamente que discuten a menudo. De hecho, tras recordar el primer paquete, Alicia pareció sorprendida de no haber discutido aún con su pareja: “Ni siquiera hemos discutido todavía. Normalmente yo digo A, él dice B. Yo digo blanco, él dice negro.Entonces el amigo respondió: “Es imposible no discutir con las mujeres. Yo soy quisquilloso y ella es desordenada.“. El competidor protestó: “esto no es verdad. Bien. es exagerado“. Joyeros Amadeus: “ahora discutenLa pareja explicó el espíritu que compartían en Affari Tuoi: “Vinimos aquí a jugar, tenemos mil sueños en el cajón. Soy un luchador, quiero aspirar lo más alto posible, quiero ir a conseguir 300.000 euros. Yo ni siquiera trabajo, sólo lo hace Matteo.“. Dijo Alicia cuando el médico, Paquale Romano, le ofreció 30 mil euros. Su propia historiacompuesto de momentos difíciles pero también de mucho coraje:

Muchos niños de mi edad nunca antes habían visto 30.000 euros. Sobre todo porque a lo largo de mi vida he luchado mucho, tomado decisiones importantes e incluso llegado a decir a fin de mes: “¿Ahora qué comemos?”. Al final, estas elecciones me llevaron a ser la persona que soy hoy y a encontrar a Matteo, mi familia. Especialmente mis primos que son parte de mí. Nietos, abuela, el ancla de mi vida, mi todo, ella me crió. Lamentablemente mi madre se fue cuando yo era muy joven, y mi padre igual no se fue pero lamentablemente no estuvo por aquí. Está tratando de hacer esto, ha tomado malas decisiones en su vida y está tratando de recuperarse. Crecí con mi abuela y mis primos. Rechazar dinero me decepciona, pero la vida me ha dado esta oportunidad, me siento afortunado de estar aquí.