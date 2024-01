La acusación, película Rai 3: trama, reparto, notas, libro, fotos, tráiler

aLa película llega a Rai 3 por primera vez en televisión Acusación. Basado en uno de los libros más vendidos de Karen Twill, investiga la verdad detrás de una presunta violación en la que se juegan constantemente los roles de víctima y perpetrador.

Rayo 3 La película se emitió la noche del 11 de enero. Acusación. Rai 3 está dirigida por Yvan Attal y protagonizada por Charlotte Gainsbourg, Matteo Kassovitz, Pierre Arditti, Ben Attal, Suzanne Joanette, Audrey Dana, Benjamin Laverne y Judith Szymla. Acusación Es una adaptación de la novela. cosas humanas Escrito por Karen Tuel, publicado en Italia por La nave di Teseo.

La historia gira en torno a Alexander (Alexander Farrell), un niño acusado de violar a una niña llamada Mila (Susan Joanette). Surgen muchas preguntas: ¿Quién es este niño y quién es esta niña? ¿Es culpable o inocente? ¿Es usted una víctima o simplemente lo motiva un deseo de venganza como afirma el acusado? Los dos jóvenes héroes y sus seres queridos verán sus vidas, creencias y certezas destrozadas, pero… ¿existe una sola verdad?

Alexander Farrell es hijo de Jean, el famoso presentador de televisión. Su madre, Claire, ha dejado a su marido y vive con Adam Weisman, quien también está separado de su muy religiosa esposa judía, con quien tiene una hija, Mila. Cuando Alexander regresa de los Estados Unidos, donde está terminando sus estudios, pasa una velada con su madre y conoce a Mila. Juntos deciden ir a una fiesta para antiguos alumnos del Instituto Enrico IV. Pero al día siguiente, la policía arrestó a Alexander, acusado de violar a Mila. ¿Es realmente culpable?: es la primera pregunta que te haces mientras ves la película Rai 3, Acusaciónun drama en el que factores como las diferencias de clase, la religión y la presión mediática interfieren en el seguimiento de la verdad.

“Acababa de publicarse la novela de Karen Tuel”, recuerda el director Yvan Attal. “Me interesó el autor, del que ya había leído otras cosas, y el tema: un chico acusado de violación después de una fiesta. La novela me sorprendió. “Me conmovió el acusado (en quien vi a mi hijo), me conmovió la víctima (en quien vi a mi hija) y me compadecí completamente de los padres de los dos jóvenes involucrados en esta noticia”.

“Cambié la estructura de la historia – está 'él', luego 'ella' y finalmente el juicio – para que el espectador tuviera tiempo de identificarse con ellos. Quería saber de dónde venían, quiénes eran, cómo Había pasado la noche anterior al drama, por qué pensó que él la había violado, por qué pensó él. En cambio, ella estuvo de acuerdo. El tema era contemporáneo y los personajes eran complejos. Por primera vez, este libro me dio la oportunidad de alejarme. de la comedia, para encontrarme en un tipo de cine que me hizo querer hacer películas con elementos que nunca antes había tenido la oportunidad de retratar: una comisaría, un juzgado, una investigación, etc.”

El director de Ray 3 continuó: “Mientras escribía el guión, me reuní con jueces, policías y abogados para comprender lo más posible su campo de trabajo y su concepto de la profesión”. Acusación. “La novela me dio un material dramático maravilloso, pero necesitaba sumergirme en el sistema, en el ámbito en el que todos trabajan. La sala del juicio es la que más me impresionó: allí reina el silencio, una sensación muy fuerte”. tensión. No es teatro. Está claro que los abogados están inmersos en “espectáculos”, a veces teatrales, pero su objetivo es golpear fuerte y persuadir, porque hay mucho en juego.

“Fui testigo de un juicio por violación. No había duda de que el hombre era culpable. Pero a pesar de todo, hay un ser humano en el palco y otro en el banquillo. La vida de muchas personas está en juego y, a pesar de todas las creencias y emociones, uno sale conmocionado. Leer La novela no fue suficiente, tuve que vivir la experiencia. Eso fue lo que guió mi presentación: permanecer mucho tiempo con los personajes para evitar lo innecesario.

