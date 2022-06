Uno no cien mil: los mejores momentos del evento en Campovolo

Siete estrellas femeninas del pop, 100.000 espectadores, dos millones de recaudadores de fondos para apoyar centros de mujeres víctimas de violencia. ‘Haz ruido’, porque un concierto no puede resolver el problema de la noche a la mañana, pero la música al hacer que las personas se sientan parte de una comunidad más grande puede ayudarlas a estar menos aisladas y dar voz a quienes pensaban que no la tenían. una. nadie. Cien mil Enviado en el escenario del Rcf Arena en Campovolo, en orden de aparición porque no hay titulares y artistas de hombro pero todos tienen el mismo espacio, Fiorella ManuelaY el lo que seaY el Alessandra AmorosoY el GeorgiaY el ElisaY el Gianna Nannini Y el laura busini. Siete diosas del pop que ya han pasado tiempo juntas por otros motivos, pero nunca en un evento como este, llenaron la arena con cientos de miles de asientos.





“Habrá otros”, promete Manoya, que toma las riendas y abre la maratón. junto a su mirada Cabarizaa dúo como nunca antes generalútil también para decir no a la guerra, e Ven a bailar en Puglia. Cada uno de los siete cantantes pidió a un coprotagonista que actuara como hombre de apoyo en dos canciones, para amplificar el mensaje. “El problema es principalmente de los hombres, debemos enfrentarlo primero”, reiteraron el concepto los sorprendidos, pero inéditos, invitados de la fiesta. También regala momentos musicales intensos, para uso exclusivo de los asistentes a Reggio Emilia: sin TV en diferido ni DVD festivo, “para premiar algo aquí solo pueden ver los que han conservado sus entradas durante dos años”, dice el promotor Ferdinando Salzano. grammy y deodato arrancando de forma intensa escandalizarsugiriendo un sentido de espontaneidad, Emma E brunori descaro Quizás a nadie se le hubiera ocurrido verlos juntos y en cambio jugar como buenos amigos. Tommaso Paradiso Que llega Elisa luce más legal y en orden, mientras atrás el dúo de pesos pesados ​​Pausini-Ramazotti sobre mí lo mejor Es un momento de gloria que Campovolo ha estado esperando. El grupo de Romagna se centra más explícitamente en el tema central: comienza con una llamada telefónica a la policía de una mujer que pide ayuda, ve a actrices en el escenario contando historias de los centros contra la violencia y trae contribuciones en video a roberto bolY el Alessandro CattelanY el Luca Argentero.





“Necesitamos hablar pero también agregar hechos, y esta noche creamos un hermoso evento”, dice Emma, ​​quien Es así cada vez Interrumpe el concierto para permitir la asistencia de una persona víctima de una enfermedad leve debajo del escenario. Como tendrá que hacer Giorgia más adelante antes Del sol y azul. Es un concierto, pero también una declaración y no solo una declaración platónica: los artistas ya han donado 200.000€ al Proyecto Pangea para Afganistán y 200.000€ a Cadmi, el primer hogar de mujeres nacidas en Italia en Milán, mientras que los artistas han donó siete más. Los centros contra la violencia en zonas vulnerables del sur se destinarán a 228.000 € cada uno gracias a la recaudación de taquilla. Este es el significado de un súper día post-pop que invade el escenario en cuanto se encienden las luces. Incluso antes, ya que el espectáculo comienza a las 19:30 cuando todavía es de día. Tiempos del norte de Europa para una fiesta en el río, 62 canciones y más de cuatro horas de música con cambios vertiginosos, cada uno reuniendo a su propia banda antes de la gran final.





En medio de un mar de canciones y mensajes repetidos para no olvidar por qué estamos aquí, desde el escenario se escuchan voces femeninas que hablan principalmente a oídos de mujeres. En el césped, el público es mayoritariamente femenino, pero a medida que se va llenando la plaza, la proporción de géneros se vuelve más equilibrada que en las apariciones de la tarde. Y es útil para la causa que haya hombres en el podio que tienen el deber de hablar y hombres en la hierba que tienen el deber de escuchar.