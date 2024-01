Cannafaciolo está enfermo y Cassandra se encuentra en estado crítico.

Un nuevo episodio se emitió el jueves 11 de enero, que mostraba a los jueces muy enojados con algunos de los competidores y a Settimino criticando a la niña.



El quinto episodio de Maestro Chef ItaliaAl aire Jueves 11 de enero En Sky Uno y en streaming en SkyGo y Now TV, comienza con uno La caja misteriosa El detalle ve a los 16 concursantes restantes trabajando en la cocina con 8 cajas disponibles. Esto se debe a que los aspirantes a chefs deben formar 8 parejas. Pero la noticia plantea inmediatamente algunos problemas: Leonor No está listo, porque Se siente “mal” y sola. Cannafaciolo luego la invitó a unirse a él en “el escenario”. Ella cree que quiere darle una de sus palmaditas, pero sorprende a todos: “Ven y abrázame“Se abrazan, pero ella no quiere soltarse y comenta: “quiero quedarme aquí un poco más” Luego añade: “Quería una palmadita y en cambio él me abrazó.“.A través de un mecanismo de cadena 8 pares: Sarah y Beatrice, Filippo y Lorenzo, Michela y Deborah, Marcos y Alberto, Andrea y Antonio, Niccolò y Eleonora, Anna y Alice y finalmente Setimino y Cassandra, están preocupados porque ella y su asistente trabajan de manera muy diferente.

Caja misteriosa y prueba de invento.

Aparecen ante sus ojos. Mascarilla para ojos y mascarilla bucal: Uno será el cerebro y el otro el brazo derecho (el primero transmite información útil para preparar el plato sin hablar con el segundo). Quien tiene que cocinar el plato sale de la sala, mientras Barbieri prepara porchetta de faisán con almejas y salsa verde frente a quienes tienen que explicar a los demás cómo prepararlo. Las mentes tenían los ojos vendados y los demás llevaban máscaras. La pareja que tiene más problemas es la de Setimino y Cassandra: los dos no pueden entenderse. En cambio, sorprenden Nicolás y EleonoraPorque el niño le revela a Barbieri su método para hacerle entender al otro que el pasaje ha sido comprendido. Si todo va bien, Si algo sale mal, le pellizca el pezón.Por ello se distanció hace poco tiempo de su compañero de aventuras. “Estás fuera“, comenta el chef rumano, y el médico responde:”Me gusta mucho esta prueba“Finalmente, Alice habla consigo misma pensando que Anna está a su lado, mientras no hay nadie en la estación. Las dos mujeres son las primeras en conquistar al Chef Barbieri y terminan entre las mejores, seguidas por Michela y Deborah”.Michela, ¿qué te pasa? ¿Te relajas?” preguntó Cannavacciolo. Ella asintió con la cabeza y luego explicó: “Debemos suavizarnos en los momentos en que podemos.“. Niccolò y Eleonora son el tercero. Barbieri le preguntó: “¿Tienes moretones en el pecho?Luego agrega:¿la amabas?“, esta vez refiriéndose a cocinar el plato en parejas. El médico no entiende: “No sé que responder…“, pensando que se refería a pezones comprimidos, pero el chef aclara: “¡Estaba hablando del plato!El explica:Ah, pensé que estaba hablando de pezones…No faltan las risas atronadoras entre los jueces. Eleonora toma la palabra: “Me gustó, me hizo desahogarme.Barbieri bromeó:Lo elegimos por eso, no porque sepa cocinar.“.ganar Los pines dorados son Michela y Deborah.Los que dedican la victoria a sus hijos, son 5.

Los competidores deben continuar el recorrido en parejas duranteProbando la invención, pero ahora podrían meterse en problemas entre ellos. Aparece el chef napolitanoPaquete desde abajo“, el que le envió la familia y rico en alimentos: contiene caciocavallo, tomates cherry, aceite, salami, trigo quemado y más. Locatelli se entristece porque no ha llegado nada de “allá” de Londres y Cannafaciolo le da un beso. en la mejilla para consolarlo, pero cuando el chef lombardo intenta guardar el salami en su bolsillo, inmediatamente lo bloquea: “¡Oh!“, dice tomando la comida de sus manos. La prueba consiste en cocinar un plato con algunos de los ingredientes del paquete en 45 minutos. Básicamente, en el paquete encontrarán 1 salchicha, 2 lambascioni, 100 gramos de harina. , un pequeño trozo de caciocavallo, un tomate cherry y una rodaja de salami, todo se reparte entre los cónyuges, excepto Michela y Deborah, que tendrán una caja cada una. Cuando Cannavacciolo prueba el plato de Niccolò, Bud Spencer inmediatamente le da un puñetazo en la cabeza. (con música personalizada) para hacerle entender que está en peligro de ser eliminado. El joven dice: “Mi dolor de espalda desapareció con este golpe.“. el El ganador de la prueba de invención es Albertomientras que la Fue eliminado por primera vez. Del episodio es Beatrizlas chicas más jóvenes de Masterclass.

Del exterior a la prueba de presión

a'externo La película se desarrolla en las Escuelas Centrales de Bomberos de Roma por donde han pasado todos los bomberos de Italia. El invitado de honor es el capitán de la mencionada academia. Con menús típicos romanos, los aspirantes a chef deben estar bien alimentados 100 bomberos. Alberto elige a la Brigada Roja y luego a Setimino como comandante de la rival Brigada Azul. Cassandra, en cambio, se ve obligada a “sentarse en el banquillo”. Como ella no fue seleccionada por ningún equipo. Debe sustituir a un miembro de ambos equipos si el capitán no está satisfecho con las acciones de alguien, y el último competidor en el banquillo debe afrontar la prueba de presión directamente. Mientras prepara las flores de calabacín, Cannavacciolo pregunta a Niccolò cuánto relleno se necesita para 200 flores de calabacín si una flor pesa 50 gramos, pero el médico no puede responder inmediatamente y el chef se enoja: “Ah me gradué en medicina con un 110 con honores???Luego, el chef estrella se golpea varias veces con una bandeja, hace la señal de la cruz con los dedos hacia Niccolò, como diciendo “vuelve”, y dice que se siente mal: “Dios mío, no puedo hacer eso.“. Y al final, por sugerencia del propio chef, Niccolò responde: “10 kilosEn cuanto a los Bleus, Michela toma el mando de la brigada, para ayudar a Setimino que está pasando por dificultades y para complacer a los demás miembros del equipo, que están preocupados porque se sienten completamente solos para gestionar la situación. casandra Nadie la eligió hasta el último minuto por lo que los jueces la enviaron a Test de presión, con razón dada su falta de humildad y el hecho de que nunca pierde la oportunidad de criticar el trabajo de la Brigada Azul. Barbieri también se enoja, pero como el primer plato del equipo rojo llega tarde y toda la mesa sigue esperando. a Los vencedores en el extranjero son los rojos Liderado por Alberto, también ganador de la prueba de invención.

Antes de presentar quejas: Casandra no quiso ir al equipo de Setimino Porque no cree que pueda ser el capitán y gestionar la situación, pero responde: “No estoy de acuerdo. Me gusta más la cooperación que asumir un papel autocrático.“Michela y otros nos recuerdan que no se elige un equipo basándose en los sentimientos, porque es una competición, no un juego. Setimino tiene la posibilidad de salvar a dos miembros de su equipo y elige a Sarah y a él mismo, porque”.Dirigí con mi corazón e hice un buen trabajo, así que merezco el honor.“. Casandra no está de acuerdo con la elección de Setimino, porque “Todos eran buenos pero se autogestionaban.. Si sabes que también es tu culpa que el equipo esté bajo presión, no podrás salvarte“Los chicos del balcón están de acuerdo con ella. En 30 minutos tienen que preparar tres tipos de setas: un risotto con setas, un salteado y una tercera preparación de su elección. Según Settimino, Cassandra tiene dificultades, pero ella y él creen que le está diciendo al “búho” después de lo que ella dijo antes de la prueba: “No tiene sentido quejarse, solo expreso lo que piensan los demás, soy solo yo. Tengo el coraje de decírtelo en la cara.“, dice la joven. En el momento de la degustación, Eleonora tiene que hacer el papel del alfiler de oro, pero en realidad el plato es tan bueno que Locatelli se siente culpable por quitarle el alfiler. Finalmente, los peores competidores en La prueba de presión son Michela, Cassandra, Lorenzo, Marcos cualquiera. Anna, segunda jueza Por la noche, baila un bonito vals con Locatelli antes de salir del túnel.

