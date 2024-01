Eventos del sábado 13 y domingo 14 de enero de 2024

La primera semana después de las vacaciones. El ambiente navideño, los pueblos y los mercados ya están archivados y volvemos a la normalidad. Un fin de semana en el que la capital recupera el aliento tras los numerosos acontecimientos que marcaron el periodo navideño, pero eso no quita que no tenga eventos interesantes que ofrecer.

El sábado 13 y domingo 14 de enero, Roma destaca la cultura a través de exposiciones, representaciones teatrales y festivales de cine. No faltan oportunidades de compra (también porque hay rebajas). Aquí hay 12 eventos que no debe perderse este fin de semana en Roma:

Hermosa historia italiana, exposición.

“Una bella historia italiana”, una exposición de fotografía en la estación Roma Ostiense, estará abierta al público durante el fin de semana y hasta el 31 de enero. La exposición cuenta el recorrido de la Fundación FS en la década 2013-2023. Una bella historia italiana marcada por la recuperación de más de 400 trenes históricos restaurados, que hoy circulan a gran velocidad según las normas de seguridad vigentes, y mil kilómetros de ferrocarriles turísticos, que a lo largo de los años han dado vida al proyecto Timeless Tracks. La entrada es gratuita, sin necesidad de reserva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La comedia irreverente “La Tenuta”

En el corazón de Roma, el domingo 14 de enero, se presentará “La Tenuta”, un espectáculo para quienes se ríen en los funerales, para quienes prefieren el champán a los refrescos, para quienes se encuentran con erizos ninja y les tienen miedo, para aquellos que les tienen miedo. Que repintan las contraventanas de los zapatos de tacón, para los que no saben decir te extraño. En City Lab 971 vía Salaria 971, regresa Lubox Produzioni Artistiche. “La Tenuta” es un proyecto de Luca Ariano, guión y dirección de Natalia Magni. En un espacio escénico innovador que es una instalación y un proyecto de arte en sí mismo, los espectadores están invitados a vivir una experiencia teatral inmersiva, sentándose en una audiencia de 60 asientos solo para ver un espectáculo de comedia despiadada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La experiencia de Van Gogh

“La Experiencia Van Gogh” es una exposición multimedia que encanta los sentidos sumergiéndolos en la monumental obra de Vincent van Gogh. Al entrar en el itinerario de la exposición, os convertiréis en héroes vivos de las pinturas del legendario artista: bajo vuestros pies los guijarros que pintó, entre vuestros dedos el amarillo deslumbrante de miles de girasoles. Un mundo de luces y sombras, sobre los matices de la frontera entre la realidad y los sueños. Van Gogh tendrá acceso al centro de las emociones de los visitantes y, gracias a la tecnología del próximo museo, añadirá literalmente el centro de sus inspiraciones. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elvis, el Musical en el Teatro Brancaccio

Elvis – El Musical llega al Teatro Brancaccio del 11 al 14 de enero de 2024. En el escenario, la historia de Presley avanzará a través de tres personajes, Baby Elvis, Elvis y el Último Elvis. El elenco está formado por 21 artistas, incluida una banda de 4 integrantes. En menos de dos horas, el musical tributo recorre la vida de Elvis a lo largo de un período histórico que abarca más de cuatro generaciones desde los años cincuenta hasta los setenta, con éxitos atemporales como Jailhouse Rock, It's now or Never, Suspicious Mind, My Way, That's Okay, Mama. , Siempre en Mi mente y muchos otros que están siempre presentes y vivos en la memoria compartida, entre las fotos y videos originales de esa época. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“El Sexto Poder” con Francesco Montanari y Cristiano Caccamo

“Sesto Potere” se presenta en Ambra Jovinelli, el apasionante espectáculo teatral, escrito y dirigido por Davide Sacco con Francesco Montanari y Cristiano Caccamo. En un almacén aislado, un partido extremista paga a tres niños para que inventen noticias falsas y manipulen las próximas elecciones políticas. La noche anterior al silencio electoral, un conocido locutor de televisión entrevista al subsecretario del partido en el que trabajan los muchachos, lo que lo pone en una situación difícil y lo hace quedar mal ante todo el país. Los chicos ven la televisión en directo con tranquilidad y, temerosos de que esto pueda poner en peligro su trabajo, deciden que ya no crearán noticias falsas contra el partido rival, sino que desacreditarán directamente al presentador de televisión. A partir de ese momento la situación empezó a empeorar. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Edoardo Leo presenta “Luigi Proietti conocido como Gigi”

Entre los invitados de la Casa del Cine en enero también estará Edoardo Leo. El actor presentará el documental Luigi Proetti, conocido como Gigi, un emotivo y solidario homenaje al gran Gigi Proetti, a quien Leo acompañó durante su última gira. El evento tendrá lugar el domingo 14 de enero a las 15.30 horas y forma parte del ciclo de proyecciones “Petrolini & Proietti”, que celebra el genio del teatro cómico popular de principios del siglo XX, Ettore Petrolini, y su heredero natural Gigi. Brutalidad. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

bruja bruja

El domingo 14 de enero llega al Centrale Preneste Teatro el espectáculo “Strega Bistrega” presentado por Compagnia Ruotalibera Teatro, inspirado libremente en el cuento “El niño en el saco” de la famosa colección de cuentos de hadas de Italo Calvino. El espectáculo es Striga Bystriga, una bruja obstinadamente ignorante, sobreviviente de una antigua y obsoleta tradición mágica. Tiene que encontrar comida y esto no es fácil. Hay una hija, Margarita Margreton, que también es ignorante, pero curiosa. ¿Hay otras criaturas en la serie? “¿El mundo? ¿Los niños? ¿Y cómo se hacen?”, tal vez podría convertirse en una comida atractiva. Pero si en todos los cuentos de hadas el niño ya es una presa esquiva, en esta historia lo es aún más. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Terrazas y plazas abiertas en Torpignattara

El domingo 14 de enero volverán a estar abiertas las gradas y los estadios en Torpignatara. El evento se abrirá con un desfile Flashmob y música Malamurga que comenzará en el “Cannone”, pasará por Di Torpignattara y finalizará en el Parque Sangalli. Posteriormente se abrirán plazas, terrazas y jardines privados que albergarán exposiciones, performances de arte, artistas callejeros, música, malabares, fotografía y mucho más, y en esta edición también habrá estudios de arte y artesanos que mantendrán abiertos sus talleres. . [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“No es un monólogo”, Enrico Paris en el Teatro IF

Los días 13 y 14 de enero, Enrico Paris abre el telón del Teatro IF con su monólogo irreverente y sarcástico que trata los temas pesados ​​con ligereza y los temas ligeros con pesadez. Una velada de teatro fuera de lo común espera al público con un espectáculo que el propio Enrico describe como “no un espectáculo de improvisación”, pero lo cierto es que es un espectáculo de improvisación en todos los sentidos de la palabra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercado Eco & Chic en San Lorenzo

El Eco&Chic Market regresa en Año Nuevo a San Lorenzo, el domingo 14 de enero: el mercado de artesanías y antigüedades seleccionadas, ahora una cita fija para los residentes de la zona y de fuera. Puedes encontrar joyas en diferentes metales, como cobre, bronce e incluso plata, elaboradas mediante la técnica de la cera perdida; Joyas elaboradas con diferentes materiales como tela, bioresina, madera, cerámica, botones o artículos reciclados; Cerámica artística como jarrones, portainciensos, figuritas, bandejas de bolsillo y ropa casual. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elena Bonelli en la película “Era Gabriella Ferri”

Del viernes 12 al domingo 14 de mayo, Elena Bonelli rinde homenaje a Gabriella Ferri con un espectáculo que celebra el vigésimo aniversario de su muerte en el Teatro Gioni. La gran Gabriella será recordada a través de palabras y canciones, pero también a través de los testimonios de quien la creó y le dio éxito, consagrándola como el gran intérprete de romance, Pierfrancesco Pingitore, que subirá al escenario junto a Elena Bonelli y Maurizio Mannone. en la extraordinaria e increíble historia de la vida de Gabriella Ferri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Toy Stories” en el Teatro Manzoni

Por primera vez subirá a escena la historia que conmovió a millones de niños y a millones de padres. Un hito para cada niño y cada adulto que no puede evitar olvidar el momento más hermoso de su vida. Es una versión teatral de la película de Disney Toy Story, creada por Un Teatro da Favola. La cita es el sábado y domingo en el Teatro Manzoni de Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]