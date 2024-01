Todos los signos – tiempo

“Las estrellas de Branco”, las predicciones del astrólogo más escuchado y querido por el público italiano. Aquí tienes las predicciones del horóscopo para el miércoles 3 de enero:

Aries

Una nueva perspectiva de tu carrera. Esta es la señal positiva del último cuarto de luna en el sector de la cooperación, pero no hay que apresurarse a sacar conclusiones. Luna también se refiere a relaciones con una mujer, pero no especifica el género. Si quieres sentirte bien, evita los excesos. Último día del apasionado Marte, ardiente Venus, ¡déjate secuestrar para siempre!

toro

Afirmaciones profesionales, una fase de cambio de color en el ámbito del trabajo y de los ingresos; También por el favor incondicional de Mercurio, considera todas las posibilidades y lanza primero tus propuestas y peticiones. También se prefieren las excursiones de ocio. Recomendamos salir el viernes por la noche. Este horóscopo “siente” la suerte en el aire para ti.

mellizos

Vivir encima es tu estado natural, pero al final te provoca mucho estrés y no te ayuda a conseguir resultados inmediatos. Hoy no hay de qué preocuparse, Luna está a tu lado brindándote novedades financieras y ayudándote con los asuntos de tus hijos. El amor debe notarse visualmente, no por celos, sino porque debe convertirse en el centro de tu atención. Los viajes lejanos están bien protegidos por Plutón y Júpiter.

cáncer

El último cuarto de Luna en Libra es importante para todos nosotros porque involucra relaciones cercanas, especialmente aquellas que son de colaboración por excelencia, y el matrimonio. Reaviva tu unión y fortalece relaciones que no te han decepcionado ni roto nada. Neptuno, el planeta de la transformación, es tu amigo. Incluso en mares agitados, esta noche te atrapará una perla rara.

León

En primer plano están la actividad profesional, las finanzas y el empleo. Una excelente Luna en Libra hasta el viernes se encuentra en una fase de cambio para afrontar conversaciones importantes, aclarar asuntos escritos, cuentas y gestionar el hogar. El último trimestre es importante para reconsiderar las cuestiones jurídicas que están sobre la mesa. En resumen, ¿toda la alcancía? Amor: Riendo desde el dormitorio.

bakr

Unas cortas vacaciones para dos serán el mejor regalo para tu ser querido, que ya siente el sensual llamado de Marte. Los encuentros emocionantes para personas solitarias deben vivirse intensamente, pero no creer demasiado en ellos. Si tienes hijos mayores, nuevas discusiones en casa. Las guerras internas continúan en el ambiente laboral, pero desarmas a todos con tu carácter educado y amable. Nuevas ideas florecen gracias a la actividad de Plutón en la esfera práctica.

balance

La alimentación desorganizada será castigada por la Luna (estómago) que cambia de fase en tu signo, también se requiere atención en los próximos días, debes ser disciplinado y tal vez iniciar un tratamiento para depurar tus riñones. El último trimestre concluye un año laboral y anuncia nuevos avances en 2024, para que puedas dedicar más tiempo a tu vida personal. Júpiter trae grandes esperanzas en el amor: algo sucederá.

el Escorpion

Los astros confirman que estás atravesando una maravillosa etapa profesional y por tanto no faltan nuevas oportunidades de ganancias, pero esta no es una buena razón para malgastar dinero en gastos innecesarios. El cielo de hoy, que encuentra su triunfo en el último cuarto de luna, es el momento de un nuevo concurso profesional y de una nueva subasta de obras. Plutón anuncia amor a primera vista, que los estadounidenses llaman “amor a primera vista”.

Sagitario

¡Qué hermosa luna para los negocios! Último cuarto de Libra, el punto feliz en tu signo también está apoyado por Mercurio y el poderoso Júpiter. Intensifica tus relaciones sociales, permítete acoger a personas que puedan ayudarte en tu profesión y será más fácil tratar con las autoridades. Buen viaje. Amor: Es fácil ejercer poder con quienes son más débiles que tú, Venus quiere verte exitoso incluso con quienes compiten contigo o huyen de ti.

Capricornio

El cambio de Luna en Libra adquiere un papel importante para la familia y también incluye la carrera. Representa una conclusión, quizás sólo simbólica, de un camino dado, y ayuda a hacer una pausa donde es necesario, para comenzar algo nuevo con la próxima luna. Para las mujeres jóvenes, una molestia menor es una tormenta temporal con un ser querido, tenga en cuenta que otros también pueden tener problemas. Atardecer rojo: ¡Marte se acerca!

Acuario

Lo importante es explicar tus razones y defenderlas con fuerza y ​​pasión, como es tu planteamiento cuando quieres conseguir algo. ¿Éxito o amor? Elija su opción, pero creemos que puede brillar en ambas áreas. Venus está genial y tu Plutón crea la atmósfera adecuada para nuevos encuentros. El último cuarto de Libra, signo amistoso, es un signo distante que significa que alguien está pensando en ti desde lejos. El único pequeño problema con Júpiter es la tendencia a exagerar.

Pez

El último cuarto que se forma en Libra entre hoy y mañana es importante, ya que nos pide a todos hacer una pausa para reflexionar: ¿Hasta qué punto hemos contribuido por nuestra cuenta a nuestras dificultades o a nuestras esperanzas incumplidas? Si tenemos algún problema con las mujeres, es mejor no afrontarlos en esta fase lunar, que resulta especialmente difícil para el sexo justo. También es cierto que Venus negativo perturba más las relaciones con el amante o revela algunas relaciones ocultas con el mundo. Relajación para la salud.