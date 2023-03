Gianni Spirti confiesa cuando Maria De Filippi le salvó la vida

Gianni SpettiDesde hace varios años, se ha desempeñado como comentarista en el programa de televisión. maria devilipiY hombres y mujeres.

En efecto, junto a la mujer, la reina de la televisión, el hombre construyó su carrera y gracias a ella hoy puede decir y admitir que tiene una rica carrera, después de un período oscuro dominado por la crisis.

salvó su vida, Este es el mayor agradecimiento que el hombre da a María.

Gianni Spirti y su turbulenta carrera

Antes de convertirse en quien es hoy, o columnista de Men and Women con Tina Cipolari, Gianni Spirti ha tenido una rica carrerala cual estuvo marcada por varios éxitos, que le permitieron darse a conocer en la televisión como bailarín.

Por eso participó en programas de televisión como Feliz domingo Y ¿Conoces a otro? Muy conocido en los años 90.

En este último, Gianni Spirti conoció a la mujer que había sido su pareja durante varios años y con la que se involucró Relación románticaY paula barali. Una hermosa mujer que además de ser su colega, también se convirtió en su esposa en 1999.

Desafortunadamente, como sucede a menudo, no todo lo bueno dura y después de unos años, es decir, en 2002, el maravilloso amor llegó a su fin. No se conocen los motivos, pero por lo que dicen varios rumores, fue la mujer quien decidió romper el matrimonio por dos vidas completamente diferentes.

Fue un período oscuro para Gianni Spirettide cayó en una profunda crisis, El motivo por el que durante un tiempo desapareció de las pantallas de televisión y Fue ella quien lo ayudó a resurgir.Y maria devilipi.

Asistente de Maria de Filippi a Gianni Spirti

La separación de Paola Barali fue un período muy difícil para Gianni Spirti, quien dice que sufrió mucho por el final de este matrimonio y que le costó mucho esfuerzo recuperarse. Estas son las palabras del comentarista: “Fue una gran decepción porque todo lo que había planeado construir en la vida se había destruido por completo”.

Solo en 2003, el chico pudo volver a aparecer en televisión. Eso es todo Esto fue posible gracias a María de Felipequien eligió a Gianni Spirti como comentarista de su programa de televisión Hombres y Mujeres, momento que la exbailarina nunca detuvo.

Esta es la razón por la cual la gente se siente hoy Muy agradecido con la reina de la televisión italiana.la persona que de alguna manera le salvó la vida, a quien también dirigió su público agradecimiento hace un tiempo: “La persona que me ayudó después de que terminó el matrimonio fue María de Felipe. Me escuchó, me dejó hablar. Me hizo recuperar la confianza en mí mismo”.