Anna Bettinelli: Las noticias en vivo son impactantes | Se acabó para siempre

Can Yaman pierde la paciencia, el actor que ha llegado al punto de aguantar, luego de ser sometido a un duro ataque, decide responder con un largo enfado en las redes sociales.

Conocimos a Can Yaman en Italia tras el gran éxito de las series turcas en nuestro país. Kahn, uno de los actores principales de uno de los dramas más exitosos, era apreciado como actor, pero también y sobre todo por su belleza. Los fans lo animan y siguen cada uno de sus nuevos trabajos con gran interés.

¿Actualmente puedo estar ocupado filmando? Púrpura como el mar Fantasía Mediaset protagonizada por Francesca Chileme. Durante el rodaje del drama en particular, ocurrieron algunos eventos desafortunados que llevaron a la gente de la web a hablar al respecto. Pero lamentablemente, como suele suceder, se presentan opiniones no solicitadas sin llegar al fondo de lo que está sucediendo.

Cuando eres artista, es mucho más fácil caer en la trampa de la crítica y el ataque de lo que crees. Lamentablemente, Jan cayó en la trampa y se vio obligado a dar explicaciones. Quizás el ya famoso actor de Türkiye no esté acostumbrado a esto.Intervienen los aficionados italianos.

Compromiso con Diletta Lotta, durante el cual los paparazzi los seguían a todas partes, no debió ser suficiente lección para ellos. Esta vez Kahn se deja llevar por una larga juerga.

Can Yaman se enfada y ataca a la afición

Al menos eso es lo que dice todo el mundo. De hecho, Can Yaman probablemente estaba cansado de la intrusión de algunas personas que lo esperaban fuera del set, y sentía que estaba a punto de atacar. El actor suele estar siempre sonriente y cooperativo con sus fans, pero esta vez sucedió algo que le hizo perder la paciencia.

Él mismo afirmó que noanimal en una jaula“, no le gustan los flashes que siempre le dirigen y no le gusta la intrusión de algunas personas que muchas veces exageran. Cuando vio que algunos fans (o supuestos fans) podían continuar con esto Dirige los flashes hacia él y sus asistentes, Eso no le impidió salir, no lo pensó dos veces, le quitó el teléfono de la mano a la persona que bloqueaba el pasillo y lo tiró.

Explosión social

Después de ser calificado de muy descortés frente a sus fans, de un hombre arrogante que no da peso a aquellos gracias a quienes logró el éxito que tiene ahora, Can Yaman se entregó a una larga juerga en las redes sociales sin dejar nada. El aficionado en cuestión no era un aficionado suyo, sino una persona inadecuada, que no le dejaba pasar a él ni a su asistente. Lo retrató como si fuera un animal enjaulado y se dirigió a Jan de manera amenazadora.

“Nunca sería grosero con un verdadero fan.De hecho, el actor siempre está ahí, pero se da cuenta de que con lo que los comparas es con un juego de masacre en el que siempre intentas meterlos en medio de escándalos. Ya no podía encajar en este juego.