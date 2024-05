Por Andrea Costanzo-

El 1 de mayo de México pasará a la historia por la firma de un decreto sobre la reforma del sistema de pensiones que, como dijo el presidente mexicano Obrador, marca el fin oficial de la era neoliberal en México.

Obrador, cuando fue elegido hace seis años, había asegurado un cierre definitivo con las políticas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos mexicanos desde la década de 1990, concretamente Cordari. Una de las primeras cosas que hizo Obrador fue crear SEGALMEX en enero de 2019, una empresa dedicada a proporcionar a los agricultores insumos y productos químicos (como fertilizantes y semillas) para ayudar a los mexicanos a mantener la autosuficiencia alimentaria. Luego nacionalizó el litio y, en la segunda mitad de la década de 1990, el presidente Zetillo privatizó el sector del transporte para crear una aerolínea estatal (Aerolinia del Estado Mexicano) y parte del sector ferroviario (Tren Maya). Bloqueó la privatización de PEMEX y de la Comisión Eléctrica Federal, garantizando la soberanía energética de México, piedra angular de su campaña electoral.

En definitiva, Obrador no ha traicionado las promesas hechas hace seis años, e incluso la reforma previsional mediante la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar representa el fin definitivo del neoliberalismo en México, pues el decreto fue firmado el 1 de mayo por los trabajadores. ‘día.

Sin embargo, según algunos analistas, Obrador parece haber tomado toda esta serie de medidas teniendo en mente las próximas elecciones mexicanas de junio. De hecho, según la constitución mexicana, Obrador no puede postularse para un segundo mandato, y la ex alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Barto, la nominó como su reemplazo. A pesar de la falta de atractivo de Obrador, Barto todavía lidera las encuestas con el 57% de los encuestados mexicanos.

En definitiva, México parece encaminarse a un punto de inflexión en su política económica y social, a pesar de no haber logrado incorporarse a los BRICS (algo que se viene rumoreando desde hace algún tiempo), pero indicando en cualquier caso una postura internacional a favor de Rusia y China. , interesados ​​en invertir en el país, lo que ya se hace en muchos países de la región.