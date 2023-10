Mirko Brunetti, carta de la exnovia Perla a su novia – Gran Hermano

el mensaje

En GF, Mirko recibe un cariñoso vídeo de su exnovia Perla: “No se puede superar el dolor estando con otra persona”.



después Encuentro con su novia Greta Rossetti En el último episodio, Mirko Brunetti Recibe un emotivo mensaje deSu exnovia Perla Fatero a Hermano mayor.

Perla publicó en Instagram El mensaje que habría provocado la ruptura entre Greta y Mirko. El niño lee parte de la carta que le envió a Perla y luego la borra: “Hemos sembrado y aunque se acabe quedan muchas cosas, eso espero porque si te va bien es que has llegado a la meta. “

Mirco Brunetti habla con Alfonso Signorini sobre los cinco años de relación entre él y su exnovia: “Perla fue una de las personas más importantes de mi vida. La chica con la que compartí una parte importante de mi vida”.

Perla Fatero se emociona al hablar de su relación con Mirko En un mensaje de vídeo: “No hace falta decir que te sigo. Publiqué el mensaje porque soy una persona clara y sincera. Te vi abrir los ojos, dejarte llevar y decir quién eres. Incluso quién he sido estos cinco años. A veces me encerro en mí mismo y dejo de pensar en el pasado. “Me hace sentir mal, tal vez porque sé que esto es cosa del pasado”.

“En esta experiencia espero que te tomes unos minutos para reflexionar sobre el pasado. Ahora te deseo todo lo mejor a pesar de tus tantos sufrimientos. Hoy me di cuenta de que el dolor no se supera estando con otra persona, sino estando solo. Has sido el amor más grande de mi vida y significas todo para mí.“, concluye Perla.

