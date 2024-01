“Te extraño.” El tema elegido es un “gracias” especial.

Milán, 3 de enero de 2024 – Chiara Ferragni volvió a las redes sociales Después de 20 días de silencio desde el caso Paluku.

Luego de dar me gusta en la cuenta de su padre con motivo del cumpleaños de su hermana Valentina, el pasado 29 de diciembre, y una breve aparición en las stories de Fedez durante las celebraciones de Año Nuevo, la emprendedora digital reapareció esta mañana. En su perfil de Instagram. Esto es lo que dijo.

Chiara Ferragni vuelve a las redes sociales tras la tormenta de Balocco Pandori (foto de Instagram)

“Te extraño.” Chiara Ferragni Regresó a las redes sociales con “Story” Complete con espacio para los comentarios de los lectores, que se enviarán directamente al influencer respondiendo su pregunta “¿Cómo estás?”

Luego una segunda historia en la que se envió a la influencer. Un agradecimiento especial a sus fans: “Tengo ganas de decir una cosa. Agradezco a todas las personas que estuvieron cerca de mí estos días. Tuvieron una palabra amable para consolarme. Gracias a todas las personas que me enviaron mensajes o mensajes directos, que me preguntaron cómo estaba y que me animaron a volver a las redes sociales”.

Y todavía:Gracias a los que están ahí, a los que escuchan, a los que no quieren menoscabar sino ayudar. A quienes expresaron su opinión, incluso negativa, en tono tranquilo y constructivo, porque en la vida siempre hay tiempo para discutir, pensar y empezar de nuevo. Las personas que realmente te aman aparecen en tu momento de necesidad, y yo lo hago. Te he visto, te he leído y te he oído. muchas gracias”.

Ferragni prefirió no mencionar Polémica relacionada con la sanción antimonopolio por la iniciativa Pandoro Pink Christmas, Centrándose en sentirse agradecido hacia las personas cercanas a ella.+

Si en la carta de disculpa en vídeo del pasado 18 de diciembre Chiara Ferrani se veía muy nerviosa y escogía un chándal gris, el pelo recogido y un poco de maquillaje, hoy ha reaparecido. Con una mirada definitivamente diferente. Para su breve aparición, la emprendedora digital eligió precisamente eso Jersey azul de cuello alto, pelo suelto y ondulado, maquillaje sencillo pero sofisticado. Pero sobre todo me presenté con Cara sonriente y tranquila.. Una especie de respuesta a todos los haters que la criticaron y atacaron en los últimos días.

después el Vídeo de disculpadurante el cual Chiara Ferragni admitió “Error de conexión” ya no aparece en las redes sociales. Fue fotografiada en el Parque Sempione con sus hijos y su madre Marina Di Guardo justo antes de Navidad y luego se refugió en su coche de lujo. Ático en CityLife en Milán Desde entonces todo rastro de él ha desaparecido. En Nochevieja, ella era empresaria. Apareció en el perfil de Instagram de su marido Fedez. Él viste vestido rojo Con una sonrisa en el rostro, la influencer accedió a ser fotografiada. Pero lamentablemente la acogida no fue la mejor: bajo la publicación del cantante aparecieron muchos comentarios críticos.

Mientras tanto, después Milán y el césped Así como la Fiscalía de Trento. Abrió expediente exploratorio por el caso Pandoro Palocco, que eclipsó a Chiara Ferragni. Se trata siempre de una investigación sin hipótesis de delito ni de sospechosos, que se produjo tras la denuncia presentada por Codacons tras la multa económica impuesta por el organismo antimonopolio que sancionó a las empresas de los influencers por “prácticas comerciales desleales”.

Según la Autoridad de Competencia y Mercado, el empresario digital había dejado claro a los consumidores que al comprar Balocco Pink Christmas Pandoro lo harían. Contribuya con una donación al Hospital Regina Margherita de Turín, De hecho, esta operación había sido realizada solo por Balocco meses antes y se fijó en sólo 50 mil euros, frente al millón o más que las empresas atribuidas a Ferragni ya habrían ganado con la operación comercial.

La actividad de los fiscales de Milán también es preocupante Huevos de Pascua de Dolci Preziosi. La empresa de Bari, que en los últimos días quiso aclarar que no tiene ninguna responsabilidad en este asunto, Había pagado a Verani una tarifa de 500.000 euros en 2021 y 700.000 euros en 2022. A cambio de una donación realizada de forma independiente por la misma empresa por importe de 36 mil euros a la asociación “I bambini delle Fate”.

Pero aún no ha terminado, también han llegado en los últimos días. el Quejas de muchos usuarios que compraron online productos de la marca Chiara Ferragni, Pero sin que se hayan recibido antes de Navidad. Él fue quien dio la noticia. Periódico, que recogió algunos comentarios en la red: “Hice un pedido el 20 de noviembre, pero nunca llegó. Tuve que arreglármelas solo”. La orden nunca llegó”. Sin embargo, fueron dos chicas las que iniciaron la discusión. Con un video satírico publicado en TikTok: Los dos amigos intercambiaron regalos de Navidad invisibles, en referencia a pedidos realizados en la tienda online de Ferragni pero que nunca llegaron.

Casi instantáneo Explicación de Fenice Srl. “En relación con lo informado por algunos medios sobre el retraso en la entrega de algunos pedidos realizados a través de su canal de comercio electrónico”, Fenice Srl explicó que “inmediatamente tomó medidas para hacer frente a la confusión atribuida a El pico de ventas se produjo durante el Black Friday. Reitera sus “disculpas a sus clientes afectados por el retraso y/o cualquier inconveniente en la recepción de lo solicitado”.