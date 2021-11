Lorenzo Amoroso Manila Nazzaro Socio / Niño Sí, ¿matrimonio? Ya somos familia

Lorenzo Amoroso entra en casa Gran Hermano VIP 2021 Para una sorpresa en el campo Manila Nazarote. “Buenas noches a todos, que gusto verte aquí. Hola mi amor eres tan hermosa Yo siempre he dicho que las puertas corredizas que teníamos en 1999 no ocurrieron por casualidad. Eres una madre maravillosa, una compañera maravillosa. Somos adelante, te amo y siempre te amaré. Eres una mujer Mi vida, creo que hay un alma gemela para todos … He sido tan afortunada, tan afortunada, que sepas que te amo y lo haré estar siempre a tu lado. Te amo con locura “.

Alfonso Signorini define: “Lorenzo lleva siete días en cuarentena para poder abrazarte esta noche: esto es amor”. Amoroso habla de su primer encuentro con Manila Nazzaro: “Fue en agosto y nos encontramos en el hotel donde se seleccionaron las 100 finalistas de Miss Italia”. (Actualización de Emanuel Ambrosio)

sorpresa en Gran Hermano VIP 2021 para cada Manila Nazarote. La ex Miss Italia descubre su nuevo hogar en el que vive su pareja Lorenzo Amoroso El se esta preparando. “Mi vida está completamente en sus manos y no puedo tomar una mejor decisión, y agradezco a la vida por darme a Lorenzo” – dice Manila, llorando. La ex Miss Italia desconoce que pronto se encontrará con su pareja después de dos meses. Un encuentro que promete ser muy especial ya que el ex campeón de fútbol se somete a un desprestigio y a una cuarentena de siete días para poder volver a abrazar a su amada. (Actualización de Emanuel Ambrosio)

Lorenzo AmorosoCompañero Manila Nazarote, listo para entrar a la casa Gran Hermano VIP 2021 Dos meses después, conoce a su pareja, quien no puede esperar a recibir una sorpresa suya luego de recibir el video mensaje por su cumpleaños. Enamorados y cómplices, la pareja ha superado incluso el mayor dolor de dos personas que se aman: la pérdida de su hijo. Manila Nazzaro dijo que perder los frutos de su amor por Lorenzo Amoroso fue el mayor dolor. A pesar de la gran pérdida, Lorenzo y Manila no se separaron, sino que se unieron cada vez más.

En la vida de la ex Miss Italia, Amoroso fue el soplo de aire fresco que llegó después de un período particularmente difícil. “Si es cierto que la vida disfruta quitándonos lo que nos da, pero la vida también disfruta dándonos lo que nos quita, Manila dijo durante la línea de vida.

para conocer a su novia Manila NazaroteY Lorenzo Amoroso Ha sido una semana en cuarentena como lo hizo el padre de Manuel Portozzo. ¿Llegará esta noche la propuesta de matrimonio? Ayer, durante una conversación, Aldo Montano y Lolo Selassie asumieron lo que podría pasar esta noche e inmediatamente pensaron en la entrada de Lorenzo Amoroso y su propuesta de matrimonio.

“Los Pioneros”, escribió Lorenzo, quien publicó videos del discurso de Lulu y Lorenzo en sus historias de Instagram. ¿Llegará esta noche la propuesta de matrimonio con la que sueña Nazaru? El público y los fanáticos de la pareja están listos para soñar con la maravillosa historia de amor de Lorenzo y Manila.

