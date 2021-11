Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 8/11/21

Mamma Mia, qué geniales son esos episodios en los que le muestras a la gente todo el burkatodin embarrado estancado elio, ya que el detergente en el interior claramente pica, ¡qué maravilloso!

en vino hombres y mujeres Así corriendo, donde las alegrías son pocas y los barcos menos, episodios como Hoy son sin duda mis favoritos, chevvvelodicoafffa. Bueno que los toros que le dan cuernos a otros toros sin la más mínima vergüenza. Las personas con rayos en los ojos, que están esperando que alguien con pajitas diga una mentira, se colocan como jueces sobre las vigas en los ojos de los demás. Los elementos completamente desprovistos de cualquier virtud parecen (por sí mismos) ser un benefactor.

Este es el caso Biagio di MaroMejor es llorar con más diligencia que su majestad que el llanto seco Gemma Galgani, finge quitarse un Inaguantable El peso de su estómago que no lo hizo sentir cómodo y también le impidió hablar (Ah, ¿todo fue por la piedra en su estómago entonces? ¿Sin eso ahora es un buen conversador?) Y – aunque de mala gana, de claro, porque “Hidalgo(Fuente anterior) – Nos dio una descripción detallada de cuánto nos costaron todas las cenas con las últimas mujeres que asistieron al programa.

Y mientras él, el hombre que dice ser generoso consigo mismo, asegura que los ha traído a todos “Mejores restaurantes“, con el”Las mejores botellas“Y él siempre le paga (400-600 euros la pieza, no pizza e higos … eso también lo paga”)55 euros cada uno‘, por cierto!), las señoras le escupieron para resaltar el tráfico ilícito de mozzarella que realizaba con los camareros de los hoteles en los que se hospedaba, y para revelar cómo se dirige a la redacción los recibos que encuentra en la piso en los distribuidores de gasolina a reembolsar.

Mamá Biagio No quería culpar a nada, eh, pobrecita quería mostrar cómo las mujeres se aprovechan de él sin piedad. Y no, definitivamente no se preocupó por eso porque estaba decepcionado de no haber construido una historia duradera con ellos, y mucho menos eso. Uno mismo “Sufro, sufro por dentro y sufro mucho“Es porque depende de él deshacerse de todo el dinero sti, la estrella de Bora, pero ellos, insignificantes, no se lo dieron hasta entonces.

¿Cómo no respondes demasiado? imparcial ¿Generosidad con la misma generosidad? Es decir, te paga 140 euros por cada uno “Digamos que un restaurante de tierra tiene filetes enormes.“(No por valentía, sino solo para ganar después de la cena) Y tú, con el pretexto de la barba, ¿te falta un limón? ¡Pero creo que está molesto, entonces!

Biagio Es cada vez más como Armando Encarnato (Que por supuesto, “Estoy orgulloso de eso de alguna manera“), En este punto. Él también se completa como su amigo ahora. Y sí, lo será”cutre y vergonzoso“Tanto como quisieras, pero las mujeres con las que salió no han superado, seamos sinceros.

porqué es eso rosado que le dio un poco hoyser inmundo Es lo mismo que le pasó al fenómeno hace unos episodios. Sarah Zelle porque “Puedes ver que el amor no te pasó“. Es eso Daniela Ella no fue la que no escuchó a quienes le advirtieron sobre ella Biagio porque “El consejo de un buen amigo no siempre se escucha, quiero probarlo con la cabeza, cuando salgan las lágrimas lo pensaremos“?

Escúchalo decirIgnorante no te dejaré, porque no soy ignorante“Es casi Hanan (y yo – habiendo escuchado”Pagué una cabra“,”Señora si tienes el coraje de hablar“,”creado en amor“NS”Si no me gusta“- cada vez que me arriesgo a una falla neuronal), pero esto Biagio Él es “Una persona muy ignorante ni siquiera puede formar una oración correcta.No es necesario que salgan juntos para averiguarlo. Si va allí a propósito para buscarlo, es parte de su repollo, hasta cierto punto.

Biagio Por su parte sigue siendo bastante malo, seguro. Pero no le falta mucho que esconder, porque hoy reveló que el verdadero problema, para él, es que “Los llevo a cenar, sueñan conmigo y también sueñan mucho, pero luego cuando llega el momento, todos tienen un problema“. Tina Cibulari Incluso trató de preguntarleBueno, pagué por todas estas cenas, pero ¿qué le di emocionalmente?‘Pero él (por supuesto) respondió,’¿Y qué es más de lo necesario?Porque cuando el diceQuiero amor quiero una mujer para compartir amorSolo significa ese amorY no fideos.

Que si buscaba pasion, de amor, había Sarah Zelle Quién le dio puñados. Paquete completo contigo. Yo también entiendo “los Biagio Cual es. Mamá me pregunto porque De todos modos, no salió bien. Increíble, ¿no?

En cuanto al trono Andrea Nicole Conti Debo admitir, a mi pesar, que todo el entusiasmo que tenía al principio se desvanece. Y rápido también. Incluso las series de televisión, que están escritas por naturaleza, han logrado que me apasionen más los barcos en el servicio, y lo he dicho todo. Pero quizás la razón sea que se comportan mejor en estos.

No se cual mirar María de FilippiPero yo soy esto cyprien aftm Incluso con impaciencia por la elección no lo vi, al contrario. No solo dijoescogeme“mamá”escogerte‘, que ya me parece muy diferente, pero luego me pareció que empezaba ruidosamente a allanar el camino para los peligros, no obstante.Confirmaste todas las dudas que tuve durante la semana, en mi opinión me ves no solo en cuanto a la parte estética, sino en la forma en que te abres. Alessandro No es lo mismo que tienes conmigo“?

Sin mencionar – discutir “No quiero darte satisfaccion“- Los”¿Qué escuchas?“Desde tronista respondió con muy cringissimo”Te amo tanto“Extraño mucha miseria en la escuela primaria. Pero si al menos se elige, todavía puede decir”Nunca te dije que me enamoré“.

Si el dijo eso tambien Ida Plátano (¿Qué estoy esperando en la puerta? Diego “El problema es que no hay problema“ obispo…) cuál – cuál “Los veo bien juntos“La suela me parece tranquilizadora, te lo digo.

Video del episodio: apuesta completa – Ida y Diego: Toma el beso – Biagio y quejas de las damas. – Biagio: “Me siento aprovechado por las mujeres con las que he salido …” – Antonio: “Biagio es un señor que no actúa así …” – Armando: “Biagio tiene razón sobre Rosie, Isabella y …” – Gianni: “Quieres igualdad entre hombres y mujeres y luego …” – Alessandro: Si tienes alguna duda sobre mí … “ – Exterior de Andrea Nicholl y Cyprian – Andrea Nicholl: “Cyprien, ¿cómo te sientes por mí?”

Videos inéditos: “los ojos no mienten”