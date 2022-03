Doc 3 se completará, no habrá dos actrices: cuando se muestre y se previsualice

Documento en tus manos No se detiene con la segunda temporada. Fascinante para más de siete millones de espectadores, la imaginación de Rai protagonizó Luca Argentero Continuará con otros episodios. El mismo actor, hace un tiempo, anunció que desde un principio el proyecto estaba organizado para tres temporadas. Pero dado el éxito de la serie, no se descarta que llegue a más episodios…

3. documento debería ser transmitido Entre finales de 2023 y principios de 2024. De momento, se está escribiendo el guión: el plató aún no ha reabierto y todavía no hay una fecha oficial para el inicio del rodaje, que siempre se celebró entre Milán y Roma. Definitivamente hay que tener en cuenta los compromisos de Argentero, quien es uno de los actores más queridos y buscados tanto en la pantalla grande como en la chica. Este verano Luca debería empezar a rodar la nueva película de Sandokán junto a Can Yaman (Él interpretará a Yáñez.)

Por tanto, es probable que el rodaje de la tercera temporada de Documento en tus manos Trineo en otoño o incluso en los primeros meses de 2023. El elenco lo confirmó Matilda Giuli, quien admitió públicamente que ya se lo había dado a los guionistas y productores. La actriz está encantada con su personaje, la Dra. Giulia Giordano, y espera un final feliz para su historia.

En cambio, otras dos actrices aparecieron fuera del juego: Estamos hablando de eso. Silvia Mazeri (Residente de Alba) Y el José Buscemi (Psicóloga Lucía). Ambas están embarazadas y esperan dar a luz en el verano. Es casi seguro, o tal vez no, que ninguno de los dos podrá recuperar fuerzas a tiempo para volver a vestir la bata blanca. Sin embargo, no se descarta su regreso más adelante, quizás de acuerdo con los directivos de Doc.

Sin duda, la despedida virtual de Alba movería mucho a la empresa La trama del doctor: ¿Qué pasará con su relación amorosa con Ricardo, que floreció durante la primera temporada? Los dos vivieron momentos agudos de crisis tras la pandemia y quién sabe si no estaban destinados a dar un último adiós…

Entre otras cosas, muchos espectadores están ansiosos por ver a Ricardo – Alias Birpaolo Spollón – Junto a Carolina Fante, hija del Doc. Hay muchos sentimientos entre los dos y el beso de la muerte, pero nada más. (en este momento). ¡Solo queda armarse de paciencia y esperar los nuevos episodios!