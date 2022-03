Enrico Bregnano termina en la corte por automóvil impago: detalles ridículos del caso

Enrico Bregnano cuenta una de sus aventuras. Esta vez, aunque todo el mundo escucha al famoso comediante, no está hablando en el teatro sino en la sala de audiencias de Prato, en el segundo piso del edificio para ser exactos. Su público no está formado por espectadores armados, sino por abogados y jueces honorarios que no tienen ninguna intención de reírse. Asimismo, el actor no se presenta con la habitual jovialidad que lo caracteriza, sino que habla desde el estrado de las presuntas víctimas. “Me engañaron y terminé en una relación molesta y costosa”Anunciado dentro y fuera del aula. El actor reclama una cifra muy significativa: más de 20 mil euros. Este es el dinero que debió pagar Giuseppe Caroli, empresario de autos antiguos y dueño de una sala de exhibición de autos en Montemorlo, según acuerdos previamente estipulados.

El ahijado artístico Gigi Prueti conoció a Karolyi durante una exposición en Padua. Aquí, los dos llegaron a un acuerdo de venta: Bregnano habría vendido su Fiat 500 barchetta Azzurra, un descapotable antiguo, por 30.000 €. Sin embargo, Montemorelesi lo había engañado maravillosamente. “El trabajo de la justicia me desconcierta, son tiempos demasiado largos. talves esto – dice Enrico hablando del presunto estafador Giuseppe – Pensó que había hecho un trato porque las primeras versiones de ese coche podían costar hasta 100.000 euros, pero los dos acordamos 30. Me pagó 7.000 euros al principio, pero nunca más supe de él”., explica. Nada más salir de los pasillos judiciales, el humorista rumano también dijo que fue a Montemorlo a cobrar directamente el dinero perdido, un año después, acudiendo personalmente a la sala de exposición de autos del empresario.

Aquí puso a Karoly ante un acuerdo especial según el cual le hacían un descuento de mil euros sobre el crédito a recibir. El crupier firmó la tarjeta pero siguió sin pagar sus deudas, por lo que Bregnano terminó en los tribunales. Durante la audiencia de hace unos días, varios testigos relataron la aventura del humorista desde su punto de vista. Por su parte, afirma: “Es la primera vez que me pasa algo así, era un auto que me interesaba mucho, que también usé en uno de mis shows, creo que el valor que vendió también incluía estos detalles”. De hecho, el coche ya se vendió por una cantidad superior a lo que Caroli le debe a Brennano: 40 mil euros. “Obviamente, cuando un auto es propiedad de una persona famosa, del mundo del espectáculo, adquiere un valor adicional”El actor indignado admite. La próxima audiencia judicial está programada para el 1 de junio.

