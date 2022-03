“Siempre lo haría”, imágenes censuradas en horario estelar – Libero Quotidiano

aquí noticias de peladoCanale 5, donde vuelve la famosa columna Hecho y renovado. El episodio del miércoles 16 de marzo fue conducido por jerry scotty Y el Lorella Kocarini (Asistencia excepcional en lugar de francesca manziniCovid golpe) Aquí estamos en el fuego cruzado taylor megaPreciosa influencer rubia.

El texto de la libreta de direcciones no cambia. “Belleza, con disfraz y sin disfraz”, comenta la voz en off de Jerry Scotty. Entonces ahí está ella, Taylor, Sin velo como confirmas a favor de la cámara: “Mamá, qué belleza andar desnuda, siempre estaré desnuda, las 24 horas del día. Me da una sensación de libertad”. Palabras retomadas por Jerry Scotty quien se burla de la afición del influencer por “siempre estar abierto”. Luego, las bromas sobre el cuerpo de la estatua “resultado de largos entrenamientos. Ella es la que tiene un trasero así”.

Fathi Rafaty continúa la ronda habitual de arrestos por momentos raros de tvcomenzando con el “sbroccate” de Taylor Mega, incluyendo luchas muy duras antonella elia, quien le gritó: “No es cierto que todos debemos ser culpables”. Y nuevamente, la adoración directa con Barbara Dorso fue directa ya que estaba tan visiblemente borracha que se cayó de la silla.

Finalmente, llegamos a la “prueba del súper escáner: los labios y los senos hicieron sospechar a la computadora. ¿Verdad, Taylor? Y, de hecho, ella misma lo admitió”. Después de que ambos rehicieran“Al igual que Taylor, los senos también son un fenómeno en constante expansión”, concluye astutamente Jerry Scotty antes de sugerir la versión ‘masculina’ de Taylor Mega.

Striscia la Notizia y Taylor Mega en Fatti e Rifatti: The Service