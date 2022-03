El hermano mayor Vip, Jessica y Barù están más cerca, esto es lo que sucedió en las redes sociales

Tras la victoria en la sexta edición de gran hermano vipY el jessica selassieHoy volvió a las redes sociales para agradecer el gran apoyo y cariño que le brindó el público, quien la premió con la victoria. Después de la victoria, la joven princesa, habiendo terminado las entrevistas rituales con los primeros pronunciamientos de victoria, regresó a su casa en Roma para abrazar nuevamente a su familia, mientras carretillaun enólogo toscano en tercer lugar, se hizo a la mar de inmediato, dijo en Casa di Cinecitta.

Después de la aventura televisiva, todos los ojos están puestos…giroscopio“Este es el fuerte vínculo que se ha desarrollado entre jessica y carretilla cuyos resultados aún son inciertos. después Mensaje publicado por Jessicaha llegado Un movimiento social inesperado y bienvenido De la ex Givino que comenzó a seguirla en Instagram, de inmediato fue correspondida por la princesa. Una secuela largamente esperada y atormentada para los fanáticos que aún sueñan con un final feliz para este cuento de hadas.

al mismo tiempo JéssicaMañana estará grabando el episodio de Verissimo mientras que el domingo a las 19.30 crea una cuenta de Instagram en directo con sus hermanas Clarissa y Lulu.

“Aquí estoy… no me crean, pero nunca más feliz. Esta es mi primera publicación después de 6 meses de mi vida diaria. Quería agradecerles a todos por su continuo apoyo y aprecio por lo que soy desde el principio. Fueron meses de autodescubrimiento los que me llevaron al nacimiento de Amazing new. Me sorprendiste, y me sorprendiste también. “Gracias” nunca será suficiente. Te llenaré de besos y abrazos para agradecerte por todo. Pero pronto, muy, muy pronto, nos abrazaremos de verdad. Gracias también a Alfonso Signorini y al hermano mayor Vape por permitirme vivir esta loca experiencia. Te quiero mucho. Jess”.