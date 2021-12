– La severa acusación de Milly Carlucci de “él me rechazó”.

En una entrevista reciente con Marida Caterini, Patricia Pellegrino pudo relatar en detalle su reciente experiencia televisiva. La actriz de teatro abandonó recientemente la casa de Big Brother Vip, quien fue eliminado durante el episodio 25 del reality show Canale 5.

Durante una entrevista, Pellegrino habló en detalle sobre sus relaciones en el hogar, especialmente las más complejas y dolorosas. De hecho, Patricia Pellegrino tenía una palabra “buena” (por así decirlo) para todos. Pellegrino dedicó sus palabras más duras en particular a Katia Ricciarelli, con quien no logró entablar una buena relación.

Patricia Pellegrino también habló de los otros inquilinos de la casa, quienes en muchos casos son calificados como verdaderos estrategas. De hecho, Pellegrino solo parece conocer este tipo de adjetivo para describir a sus antiguos compañeros. El estratega por excelencia será Alex Belli, quien, como sabéis, lleva semanas liderando un polémico triángulo amoroso con Soleil Sorgé y su compañera Delia Duran. Pero también se ha referido a Janmaria Antinolfi como una verdadera astuta, al igual que Manila Nazzaro (“muy relacionada con Katia”, según Pellegrino).

De todos modos, en la misma entrevista Patricia Pellegrino también quiso hablar de otra persona que no tenía nada que ver con el hermano mayor Vibe … Patricia Pellegrino manifestó que intentó varias veces participar en Dancing with the Stars, también porque el baile es uno de los sus pasiones, pero como sabemos por qué nunca lograste subir a este escenario.

Es una pena que la actriz sea realmente buena en coreografías y coreografías. Sin embargo, la participación en algunos reality shows parece hacer que algunos de los personajes sean menos atractivos para Carlucci. Este es el comentario de Pellegrino que quiso aclarar la pregunta:

Falta de fondos para muchos programas. Solo Bolle trae programas al escenario. Es impresionante porque logró hacer este hermoso televisor. Si pensamos en un baile diferente, Millie Carlucci también será recompensada por Dancing with the Stars. Espero que Millie me lleve. Iba a hacer tarjetas de baile falsas. Ella nunca pensó en mí porque hice The Island and the Big Brother Vip, así que me alejo de ella. Pero este año, Millie adquirió Al Bano, quien creó la isla.

