Barbara d’Urso, Mediaset lo quiere para La Pupa y Nerdy: las peticiones

El noviazgo de Mediaset seguirá a un ritmo vertiginoso para que esto suceda Barbara Dorso por comportamiento Bubba y NerdyEl programa que el presentador no desprecia. Sin embargo, en sus términos,

Desde que el reality show de Italia 1 está de vuelta en fórmula The Pupa and Nerdy y viceversa El estudio de televisión se ha ido, el día se ha ido, y también la transmisión en vivo. Las cosas que Barbara Dorso quisiera recuperar cuando llega de las dos últimas ediciones encomendadas a Paolo Ruffini y Andrea Pucci.

Según Giuseppe Candela, Dagosbya, el solicitante habría realizado algunas solicitudes antes de firmar el contrato. ¿Cual? Estudio de TV, retransmisión en directo, retorno del jurado y presencia de importantes personalidades en la competición.

Sin faltarle el respeto al comportamiento The Pupa and Nerdy y viceversa Federica Panicucci también fue prematura. “Si la empresa piensa que tal vez mi participación pueda ser un valor agregado a este programa, estaré disponibleSin embargo, nunca se tendrá en cuenta su nombre.

Pupa de Ephra Bababile The Pupa and Nerdy y viceversa No subestimar la presencia de Paola Caruso (ex presencia permanente de Living Rooms de Barbara Dorso) Y maria monetSu columnista. También se ha propuesto la participación de este último.

“¿Si iba a hacer un tercer GF para demostrar quién era? ¿Por qué no? Pedí un rescate. Quería demostrar quién era y no tuve la oportunidad. Me encontré en un torbellino de odio y gente contra yo. Por supuesto que sí, lo volveré a hacer. Una vez que me fui. En casa, podría haber dicho “Le voy a poner una piedra”, pero no es así como lo hago de nuevo. Pero también puedo hacer L’Isola dei Famosi, nunca me he dejado nada. ¿Bubba y Nerdi? ¿Por qué no? Disfruto haciendo este trabajo y amo Eso, no me siento superior a estos programas de radio. Todo el que participa en estos programas tiene el deseo para hacer TV.