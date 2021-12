Ladies ‘Paradise 6 8 de diciembre de 2021: Episodio

Ladies ‘paradise review 6 8 de diciembre de 2021

episodio Paraíso femenino 6 El 8 de diciembre de 2021 esperado en Rai 1 todos 15:55 Cuando se ve por primera vez. También puedes seguir lo que está sucediendo en este episodio. Ray Play ¿En el flujo de correo a pedido?

Encuentra debajo de progreso Paraíso femenino 6 ¡A partir del 8 de diciembre de 2021!

Ladies ‘Paradise 6 Episodio 63 Conspiración

El primer encuentro entre Marco y Gemma Era de las películas. Sus tacones se rompieron y ahí está él, un joven aristócrata en un auto de lujo, listo para extender la mano, literalmente. La niña le miente pretendiendo ser de una clase social superior a él, pero la mentira no dura mucho. Sant’Erasmo pronto descubre la verdad. A él no le sorprende esto, a diferencia de la condesa que no sabe lo que se necesita para los varones de la familia. ¿Cómo se sienten siempre atraídos por las chicas que no están a su nivel desde el punto de vista del ranking? La verdad es que Marco es testarudo y siempre le ha gustado lo imprevisto. Conquistar a Gemma se convirtió en lo suyo y nunca se rendiría.

Stefania Tiene la intención de poner un desintegrador en la rueda A Marco. Ya está obligada a trabajar con él, no puede dejar que me estropee la existencia. Gema. Ahora Colombo siente más peso que “media hermana mayor” porque Verónica Se le encomendó la tarea de cuidar a su hija.

El momento en que se prepara el árbol de Navidad es siempre una bruja paradisíaca. Dora Considere aprovechar la oportunidad para tratar de acercarse a él. Nino.

Tina Pronto se someterá a la operación y el dolor aumentará. En Casa Amato la tensión entre Salvatore y Agnes Es apetecible y el problema es que no muestra signos de encogimiento. La costurera de Paradise tiene que lidiar con muchos pensamientos que ocupan su mente. Entonces, se distrae y deja correr la plancha. Esta potencial “bomba” en el taller es un problema que puede tener graves consecuencias.