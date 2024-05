Enrico Ruggeri: “Los cantautores son poco recordados porque no son de izquierdas. ¿Estoy en contra del fascismo? “Sólo he visto la dictadura del encierro”.

Enrico Ruggeri intenta hacer un primer balance de su vida y de su carrera, ya que el 5 de junio apagará 67 velas. En su libro “40 vidas (sin nunca detenerme”), publicado por La nave di Teseo, el cantante recorre las últimas décadas a través de sus 40 grabaciones. Mirando hacia atrás, Ruggeri Al Messaggero no escatima en críticas al mundo de la música actual. diferente según porque es peor de lo que era en sus años: «Todo es diferente al pasado – dice el cantante y compositor – solíamos tocar, hoy hay ordenadores y nos quedamos en el estudio durante dos meses. día y noche, grabar un disco con gente como tú, ya no es posible crear sin pensar. Lo que pasa es que el mercado es algo que los jóvenes no conocen.” Sin embargo, Ruggeri dice que no quiere ser visto como Nostálgicos de los buenos tiempos: “No quiero eso”. No quieren convertirse en cantantes hipercríticos, pero no los que han leído un libro de Antes, se nota por lo que dicen: parece WhatsApp. mensajes, antes de escribir canciones, desarrollaron su propio mundo interior. Hoy la idea ha sido reemplazada por un “truco”.

Fue castigado porque no es de izquierdas.

Ruggeri obtuvo grandes éxitos con canciones que escribió para otros, como “Il mare di Winter” de Loredana Berti o “What Women Don’t Say” de Fiorella Manoia. Su nombre no se menciona a menudo entre los grandes compositores: “Pero apoyo a quienes me paran en la calle, y menos aún a algunos miembros de la prensa. Y eso, francamente, me entristece”. Ruggeri dice que todo es culpa de su no alineación, si su nombre no tiene el estatus que esperaba: “Nunca tuvo un verdadero gerente”, dice, “y nunca lo tuvo. parte de la corriente principal de izquierda”. Recuerda cómo se rebeló siempre en el instituto Berchet de Milán contra “la única ideología de izquierda que dominaba”.

Dictadura de bloqueo

Pero Ruggeri rechaza las etiquetas políticas: “Puedo adoptar posiciones de derecha y de izquierda. Soy un hombre libre”. Luego viene el comentario sobre el gobierno de Meloni: “Gobernar lleva tiempo, pero hasta ahora, a pesar de lo que dice la oposición y algunos periódicos, me parece que hay mayor apertura que otros viejos gobiernos”. que son mucho más dogmáticos”. No. Ruggeri parece tener un gran deseo de llamarse antifascista: “La única dictadura que conocí fue la dictadura del encierro, cuando no se podía salir de casa sin un pase verde y ellos Te perseguiría en helicóptero si escaparas en la playa. Esa pregunta me asusta un poco”. Ruggeri explica que su miedo viene de lejos: “Me recuerda a los años 1970, cuando un estudiante de derecha de 19 años, Sergio Ravelli, escribió en Milán un artículo denunciando la violencia de las Brigadas Rojas y la falta de institucionalidad. comodidad. Después de que dos militantes del MSI murieran en Padua en un ataque a una de las oficinas de la ciudad. Ruggeri recuerda que este artículo fue colgado en el tablón de anuncios de su escuela, y pocos días después Román fue asesinado en su casa a golpes en la cabeza con una llave inglesa. En resumen, preguntar si alguien es antifascista “me parece un juicio previo a la dictadura”, dice Ruggeri.

Lea también: