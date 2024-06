El misterio de un Alfa Romeo abandonado en los suburbios de Detroit. ¿Por qué no se mueven?

The Drive, uno de los portales de automóviles más seguidos en Estados Unidos, fue muy duro al informar sobre una extraña historia descubierta en Michigan, vinculada a los automóviles Biscione. “A pesar de su reputación de falta de fiabilidad, Alfa Romeo es un clásico No son los coches que esperarías encontrar en los depósitos de chatarra estadounidenses. La larga ausencia de la marca italiana en nuestro mercado hace que los Alfa con problemas técnicos acaben muchas veces como base para encontrar recambios que acaban regalándose a quienes aún los poseen. “Pero en este momento, hay un vertedero cerca del corazón de la industria automotriz estadounidense lleno de ellos, y no entendemos por qué es así”. Habiendo dicho que eso significa alrededor de dos docenas de autos, The Drive fue al sitio para investigar y. logró desentrañar (parcialmente) el misterio en el que se almacenan los coches Alfa. Los Romeo en cuestión estaban en el American Auto Supply Yard en Sterling Heights, un barrio suburbano de Detroit.

Conflicto en las redes sociales

“Luego se negó a entrar en detalles, diciendo que ya estaba recibiendo muchas llamadas sobre coches”, leemos en The Drive. Se generó un debate online en el que los partidarios de Russell culpaban a la ciudad de abandonar coches en buen estado en un vertedero debido a una disputa burocrática, mientras que no pocas personas estaban seguras de que el concesionario había violado las normas urbanísticas o tenía problemas fiscales. En Michigan, la gente en las redes sociales espera con curiosidad cómo terminará la historia. “De una forma u otra, esto se está convirtiendo en una pelea por uno de los mayores tesoros del país en piezas de Alfa Romeo. No importa quién se quede con ellas. La clave es que las piezas lleguen a las personas que las necesitan.. Dios sabe que Alfa Romeo no reproducirá muchas de estas piezas en el corto plazo”, es el último comentario sarcástico pero preocupante de The Drive.