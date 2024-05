Claudio Cecchetto: “Max Besali es un desagradecido, elegiste el nombre artístico de Amadeus”

Claudio Cecchetto, cazatalentos y DJ, además de productor y presentador de radio y televisión, habla hoy de sí mismo en una entrevista con Corriere della Sera. Empezando por su pelo largo: “Cuando era niña el pelo largo estaba de moda, pero mi padre me obligaba a cortárselo. Me dio 800 liras, gasté 400 y me quedé con el resto. Al barbero le llamaban Mano Amarilla, como al jefe indio, porque te desollaba. En cierto momento ya no fui allí. Mi cabello creció y todo cambió, y de repente a mí también me encantó. Siempre me ha dado miedo perderlos, cuando tenía 23 años tenía miedo de quedarme calva y me hacía tratamientos que no eran necesarios.

Sabrina Salerno y Giovanotti

Luego habla de dos artistas que lanzó. La primera es Sabrina Salerno: “Estaba sentada frente a mi escritorio. “La chica quiere ser cantante”, me explicó el agente. Y al cabo de un momento empezó a cantar, atrevida y asertiva, como si fuera la mejor del mundo. Pero hubo un problema: “Cuando filmamos el video de los chicos, en la piscina, con la camiseta mojada, los camarógrafos estaban asombrados: “¡Oye, mira en el auto, por favor!” Él también la admiraba: “Nos entendimos por un corto tiempo… Todavía nos queremos. El otro es Jovanotti: “Es un hombre”. polo que no vale nada.” Jefe: “Es una oportunidad única en la vida. Ven conmigo. Estaba mintiendo pero él aceptó, después de haber sido intimidado”.

Fiorello y Amadeo

Luego está Fiorello: “Vino a la radio como deejay porque le decían que había muchas chicas, para mí no. Fuimos a cenar y él fue la estrella. Le dije: “Dimite y trabaja con nosotros. Conviértete en un pintor de pueblo. Serás el líder de Italia”. Pero también eligió el nombre artístico de Amadeus: “Tomé el nombre de la canción de Falco (Amadeus me sacudió, ed.) Amedeo no funcionó. Él no quería, luego se dio por vencido y ahora incluso su madre lo critica. Lo conocí en el hotel, después de los ensayos del festival. Regresé horas más tarde y lo encontré esperándome, sonriendo. “Estoy aquí, estoy aquí”. Me dijo que alquiló una casa en Milán, pero todas las mañanas tomaba el tren de las 5 de la mañana desde Verona”.

Facchinetti y Max Bezzali

En cambio, llama a Francesco Facchinetti su heredero: “Tiene el carácter de un cazatalentos”. Si bien no quiere hablar de 883, o mejor dicho de Max Pisali: «Prefiero hablar de Mauro Repetto, él escribió la letra exagerada de 883, y el otro la cantó. Ella le aconsejó bailar en el escenario “para atraer la atención del público”. “Era fundamental”. Mientras concluía su conversación con Pisali: “El agradecimiento hacia él es opcional, él fue el más desagradecido, y en esto al menos es el número 1”. No hay paz a la vista. “Bueno, yo no comencé ninguna guerra, simplemente me defendí. La gratitud es un síntoma de inteligencia. No debes tener miedo de admitir que tu éxito depende de otra persona, eres más apreciado”.

