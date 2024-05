La (inesperada) reacción de Amadeus hacia Carlo Conte. Las redes sociales se están volviendo locas

Viejo y nuevo. Uno de ellos abandona la escena, Amadeus, y el otro pronto lo sustituirá, Carlo Conte. De hecho, hoy se anunció Nueva era de San Remoque es conocido por Ray, L El bienio 2025-2026, al estropeado “uso seguro” (aunque excelente, todo hay que decirlo). Conte sucede así a Amadeus, y este último parece tomarlo con deportividad, tal vez porque el contrato con Novi le permite dormir tranquilo. De hecho, parece que estuvo allí. Una llamada privada entre Amadeus y Carlo, y algunos rumores sobre el contenido comienzan a filtrarse. muy negativoEn lugar de eso, Respuestas web Para elegir a Conte. Ayudar a sí mismo Detalles abajo.









Amadeus responde a Carlo Conte

Carlos Conte Es el nuevo director artístico y presentador de San Remo.. Sucede cuando AmadeoDurante su “reinado” relanzó un evento muy desgastado y cansado. Entonces, es muy difícil Una tarea muy dificil Que ahora recae sobre los hombros del experimentado Conte. ser mejor Amadeus aparentemente La ciudad virtuosa, también dado cómo Ray se ha estado moviendo últimamente (bastante mal). Pero al menos Cada vez más cerca de los éxitos recientesSí, Carlo Conte está claramente obligado a hacerlo.

mientras El momento es sorprendente A lo que Amadeus se apresuró a felicitar a su colega y amigo. La opinión anterior habría enviado A Ritual de mensajesrevelar AdencronosDirigido específicamente a Conte. Pero esto no termina aquí. Porque Carlo, aparentemente asombrado por este hecho, hizo precisamente eso. Contacta con Amadeus inmediatamente Lo que llevó a una llamada telefónica identificada por las fuentes. “Cariñoso”. Pero quién sabe, tal vez tampoco haya nada más. Quizás Conte lo haga, y es razonable creerlo. Le pedí a mi colega que aclarara Sobre cómo desenredar el caos del Festival de San Remo.





Por el momento, no se sabe nada sobre las selecciones actuales de Conte. Solo eso Pieraccione y Panarello no estarán presentes. Está previsto que dentro de unos días lleguen las nuevas normas para el festival de canto. Días de espera frenética y preguntas diversas. ¿Qué impacto quiere causar?Entonces, ¿Carlo Conte? Volvemos a los orígenes, al nacionalismo popular, o seguimos El camino de la modernidad ¿Juventud bien dictada por Amadeus? Quizás esto sea exactamente lo que los dos peces gordos discutieron hoy. Quizás (con suerte) Conte lo consiga aprendí algunas ideas básicas Para vivir esta nueva y emocionante aventura.









La (enojada) respuesta de las redes sociales

menos emocionanteSin embargo, fue Reacción en las redes sociales Para anunciar la opinión sobre Carlo Conte. A muchos, especialmente en Facebook, no les gustó la elección conservadora de Viale Mazzini. Hay quienes se burlan sin medias tintas de los dirigentes, señalando la estampida de los radiodifusores que aún continúa en el aire: Y añadió: “La elección no fue difícil. Sólo está él”.. Habría preferido a Jerry Scotty.” Otros comentaron sobre la falta de coraje: “Podríamos haber probado algo nuevo, pero Apuntamos a los viejos quién sabe”. Y otros se lanzaron a un análisis cuidadoso de la decisión, que no fue nada trivial: “Carlo Conte también será un gran experto en música, pero Desafortunadamente, también es una selección nacional muy popular. Para hacer temblar a Beppo Budo. Esperamos que Amadeus School actualice este número”.

Finalmente, como siempre, también estaba Internet. Espacio para un poco de humor sano De bares. Se sabe que Carlo Conte está un poco “obsesionado” con el bronceado y él mismo bromeaba a menudo sobre ello. Así resumió un usuario la elección de la empresa al profundizar en sus recientes políticas de “censura”: “Por la inclusión de las personas de color, ¡bien hecho!”. Y aquí cae el telón.