Tiziano Ferro celebra “7 años de la última copa”. Recuerdo de pesadilla como alcohólico: “Quería morir…”

Tiziano Ferro celebra siete años sin alcohol con un post. Se trata de un logro que el cantante quiso compartir con sus fans con la imagen de la Medalla de Alcohólicos Anónimos, que recibió hace un tiempo. “7 años desde la última copa y el primer día con la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar – escribe Vero en las redes sociales – simple y honestamente, simplemente agradecida”. En el documental sobre su vida publicado en Amazon Prime en 2020, el cantante admitió: “Era adicto al alcohol y quería morirme”. Recuerda algunos de los acontecimientos cruciales que le convencieron a luchar contra la adicción: “Una noche, la banda me convenció para que bebiera. A partir de ahí nunca paré. Casi siempre bebía solo y el alcohol me daba fuerzas para no pensar en el dolor y la pena, pero me hacía querer morir cada vez más. Perdí oportunidades y amigos. Yo era alcohólico. El alcoholismo te hace marchitar en el aislamiento, mientras sonríes delante de todos”. Pero un día, Vero decidió parar: “Nadie me soportaba cuando bebía. Y los que lo conseguían sentían lástima o eran como yo. O más desesperados que Y ahora que hacía varios años que no bebía – recuerda en el documental – y me di cuenta de que esta desesperación tenía un significado, y sólo uno: ayudar a otra persona… Tenía que dejar de beber, le repetí a Yo mismo. Tenía las transaminasas altas. “Tengo problemas de hígado. No quería morir por algo así. No”.

