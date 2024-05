Las personas que dedican más tiempo a la jardinería tienden a tener menos problemas para dormir

Un nuevo estudio publicado en Revista de trastornos afectivos descubrió que las personas que cultivan un huerto tienen menos probabilidades de sufrir múltiples problemas de sueño que aquellas que no hacen ejercicio. Las investigaciones destacan la jardinería como una actividad beneficiosa que puede conducir a una mejor calidad del sueño, incluidos menos casos de insomnio, somnolencia diurna y apnea del sueño.

El interés en la salud del sueño ha aumentado significativamente debido a su papel fundamental en la salud general. Investigaciones anteriores han relacionado la falta de sueño con una variedad de problemas de salud graves, como enfermedades cardíacas, trastornos neurodegenerativos e incluso un mayor riesgo de muerte. Al reconocer la necesidad de estrategias efectivas para combatir los problemas relacionados con el sueño, los investigadores han centrado su atención en la jardinería (anteriormente conocida por su bajo riesgo de lesiones y efectos beneficiosos para la salud) como una ayuda potencial para mejorar los patrones de sueño.

“De acuerdo con la Guía de actividad física para estadounidenses (2ª Edición), La jardinería es una actividad física multicomponente de fortalecimiento muscular y mínimo riesgo de lesión, adecuada y recomendada para adultos mayores. Xiang GaoDecano y Profesor Distinguido de la Universidad de Fudan.

“Los beneficios de la jardinería para la salud física y psicológica están bien establecidos. Sin embargo, la relación entre la jardinería y el sueño entre los residentes de la comunidad no ha sido revelada. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo explorar si la jardinería está asociada con problemas de sueño.

Para realizar su estudio, los investigadores analizaron datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS) de 2017, una encuesta telefónica integral relacionada con la salud que recopila datos anualmente en todo Estados Unidos. La encuesta incluyó una amplia gama de preguntas sobre comportamientos de salud, enfermedades crónicas y medidas preventivas, y para este estudio se examinaron módulos específicos sobre actividad física y problemas de sueño. La muestra inicial estuvo compuesta por 85.148 adultos de diez estados diferentes. Sin embargo, debido a la información incompleta sobre los resultados de la actividad física y el sueño, el tamaño de la muestra final se redujo a 62.098 adultos.

Los participantes fueron categorizados según su participación en actividades físicas, distinguiendo específicamente entre no practicantes, jardineros y otros practicantes. Los jardineros fueron identificados en función de sus respuestas al módulo de actividad física, y la jardinería debe incluirse como uno de los dos ejercicios en los que participan que consumen más tiempo. Este grupo también se dividió en terciles según la duración de la jardinería por semana, lo que permitió a los investigadores analizar los efectos de la intensidad variable de la jardinería en la salud del sueño.

El análisis reveló que tanto los jardineros como otros profesionales mostraron una menor probabilidad de experimentar múltiples problemas de sueño en comparación con los no practicantes. Los índices de probabilidades ajustados por posibles factores de confusión (por ejemplo, datos demográficos, estilo de vida, condiciones de salud crónicas) resaltaron que los jardineros tenían un 42% menos de probabilidad de tener múltiples problemas de sueño en comparación con los no practicantes. Otros practicantes tuvieron un beneficio ligeramente menos pronunciado, mostrando una probabilidad un 33% menor en comparación con los no practicantes.

Además, el estudio reveló una relación dosis-respuesta entre la cantidad de tiempo dedicado a la jardinería y los problemas de sueño. A medida que aumentaba la duración de las tareas de jardinería por semana, la probabilidad de desarrollar múltiples problemas de sueño disminuía gradualmente. Esta tendencia siguió siendo significativa incluso cuando se controlaron varios factores de confusión.

En cuanto a las quejas individuales sobre el sueño, los jardineros informaron una menor incidencia de falta de sueño, posible insomnio y somnolencia diurna en comparación con los no practicantes. Los efectos sobre la apnea del sueño fueron menos claros y no se observaron mejoras significativas en los jardineros u otros profesionales en comparación con los no practicantes. Este patrón sugiere que, aunque la jardinería puede tener un impacto positivo en muchos aspectos del sueño, sus efectos pueden variar según el problema de sueño específico que se considere.

Estos hallazgos sugieren que la jardinería tiene beneficios potenciales para la salud que se extienden a mejorar la calidad del sueño y reducir la prevalencia de trastornos comunes del sueño.

“Como una valiosa intervención no farmacológica y actividad física aeróbica, la jardinería puede ser muy recomendable para los adultos para reducir la probabilidad de problemas de sueño”, dijo Gao a PsyPost. “Los resultados animan a los adultos a participar en actividades de jardinería, como regar el campo y plantar hortalizas”.

Si bien el estudio proporciona evidencia convincente que respalda los beneficios de la jardinería en la salud del sueño, existen limitaciones debido a su naturaleza transversal y, principalmente, a la incapacidad de probar definitivamente la causalidad. Depender de datos autoinformados también puede generar sesgos.

Los autores del estudio recomiendan realizar más estudios prospectivos para confirmar estos hallazgos y explorar los mecanismos por los cuales la jardinería puede afectar la salud del sueño. Comprender estas vías puede ayudar a desarrollar intervenciones específicas para aprovechar los beneficios terapéuticos de la jardinería.

“Estamos comprometidos a explorar los vínculos entre la jardinería y la salud”, dijo Gao, y agregó que su equipo de investigación también encontró un vínculo positivo. Entre la jardinería y la salud cardiovascular. “Además, continuaremos estudiando la asociación entre la jardinería y la probabilidad de deterioro cognitivo subjetivo, y exploraremos vías potenciales subyacentes a la relación entre la jardinería y la cognición”.

el estudio, “La relación entre la jardinería y múltiples problemas de sueño: un estudio nacional de 62.098 adultosde Caio Wang, Yaqi Li, Muzi Na, Chen Wang, Gabriel M. Ba, Liang Sun y Xiang Gao.