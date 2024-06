Carlo Conte, que “le robó” su lugar en San Remo, está a un paso del principio: tiene un apellido muy reconocible

Carlo Conte será el próximo presentador del Festival de San Remo, pero hay quienes quisieran ocupar su lugar. Se trata de ella.

Carlos Conte Es el nuevo presentador y director artístico de Festival de San Remo. Según informa Agi.it, así será Para las versiones 2025 y 2026En un intento de repetir el gran éxito alcanzado por el festival en los últimos años bajo la dirección y dirección artística Amadeo.

No será fácil para él, ya que volverá al Festival de San Remo el próximo año. Una ausencia de ocho añosPero se ve hermoso determinado Hacer todo lo posible para tener un buen festival.

Sus palabras, recogidas en el sitio web “Agi.it”, lo confirman. “Intentaré resumir este trabajo que se ha realizado y llevarlo adelante con gran efecto a través de las dos ediciones de Claudio Baglioni y con gran efecto a través de las cinco ediciones de Amadeus.“.

Quién sabe cómo irán las cosas. Sin duda para Carlo Conte La experiencia será inolvidable.Así como una gran oportunidad para celebrar su 40 aniversario en Al Rai. Como confirma Agi.it, en junio de 2025 habrán pasado 40 años desde que Carlo Conte firmó su primer contrato con la Rai.

Es un papel que incluso ella envidia.

Este es Carlo Conte. Una carrera posiblemente envidiableDado el éxito que ha tenido la conductora a lo largo de los años. Al mismo tiempo, también lo es el papel que desempeña en San Remo, a pesar de las grandes responsabilidades.

cual papel Muchos sueñan con la existencia. Incluso para ella, Organizar el festival es uno de sus sueños secretos.. Quién sabe si algún día funcionará. Por ejemplo, sus familiares pudieron participar en el festival.. Su madre fue la copresentadora en 2018, mientras que su padre ha participado tres veces.. ¿Pero entiendes quién es ella?

Aurora Ramazzotti y sus mil sueños

La persona que sueña con convertirse algún día en la anfitriona del Festival de San Remo es Aurora Ramazzotihija de l Eros Ramazzotti y Michele Hunziker. En una entrevista reciente publicada en Today.it, la joven influencer dijo que hizo precisamente eso Hay varios sueños por delante, incluido el de acoger el festival..

Estas fueron sus palabras exactas al respecto: “Me gustaría hacer muchas cosas, viajar a lugares donde todavía no he estado, me gustaría albergar algún día la ciudad de San Remo, me gustaría hacer una película, me gustaría hacer teatro, me encantaría cantar. Sabes cuánto tengo pero tal vez lo logre, quién sabe, eso espero.“