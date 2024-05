“Estaba sufriendo de importantes problemas metabólicos”.

Aprender a amar tu cuerpo no siempre es tan sencillo. Andrea Sirioli lo sabe bien y aprende a amarse a sí mismo al margen de influencias externas. El ex trunista masculino y femenino y padre de Allegra, nacido del amor de Ariana Cirincione el pasado 7 de febrero, está intentando estabilizar y remodelar su cuerpo. En los últimos meses, Andrea Cerioli dijo que se sometió a una operación de extirpación de la vesícula biliar. El principal motivo que habría hecho sentir mal al ex tronista fue la repentina pérdida de peso que se presentó en Celebrity Island a la que le siguió un fuerte aumento de peso en poco tiempo.

Andrea Cerioli está orgulloso del camino que está siguiendo. “He tenido muchos problemas en los últimos dos años – escribió Andrea Sirioli en Instagram -.

Sufro de aumento de peso severo en cuarentena, pérdida de peso repentina en la isla, problemas estomacales importantes por disfunción hepática, luego cólico renal, luego cólico biliar, luego extirpación de la vesícula biliar. Mi metabolismo tuvo problemas, me sentí tan mal que tuve más de 15 visitas a la sala de emergencias en 3 meses. Ahora me siento bien, realmente me esfuerzo por tener un estilo de vida saludable, a veces las tentaciones son duras pero nunca me he sentido mejor conmigo misma. Estoy comprometida, muy lejos de la meta que me propuse y la llegada de Allegra me dio el impulso emocional que necesitaba. Esto suena como una foto de fanfarronería, lo es. “Estoy orgulloso de mí mismo y del camino que estoy siguiendo”.

«Aún estoy lejos de lo que quiero, pero paso a paso -continúa-. Cuidarnos es fundamental, más allá de la apariencia, se trata de salud ante todo. Todavía tengo que mejorar en muchos aspectos, pero lo haré. Me siento cómodo. Ahora soy flexible, me afeito después de la ducha y luzco bonita y delgada para un almuerzo ligero”.