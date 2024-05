Vasco Rossi no pudo más y decidió: quería decir basta Desafortunadamente, nadie cambiará de opinión.

Vasco Rossi ha tomado una decisión importante que afecta a sus elecciones diarias: el rockero parece bastante inflexible.

Vasco Rossi, También conocido como “Plasco”Ha sido una de las figuras más emblemáticas del rock italiano durante generaciones.

Nacido en Zoca el 7 de febrero de 1952, revolucionó el panorama musical con su inconfundible estilo y alma. Sus canciones cuentan historias sobre la vida real, las emociones y la rebelión..

Su carrera comenzó en los años setenta.lleno de éxitos que lo convirtieron en un verdadero símbolo de la música italiana.

con Más de 30 álbumes lanzados e innumerables conciertos con entradas agotadas.Vasco Rossi continúa influyendo en generaciones de fanáticos y músicos, manteniendo su espíritu rebelde y su pasión por la música.

Vasco Rossi, el encuentro con Laura que cambió su vida

dice Vasco Rossi República Su primera El encuentro con Laura tuvo lugar en el verano de 1986.. Una noche, Massimino Riva Llevó a tres muchachas muy hermosas a la casa de Vasco en Riccione. Una de ellas, la más bella según Vasco, inmediatamente comenzó a insultarlo, aunque él aún no había dicho nada. Ese angelito rubio era Laura, ella tenía entonces 17 años, tal vez 18, y desde ese momento Vasco no pudo dejar de pensar en ello. Seis meses después, Vasco le pidió a Massimo que invitara a esa “putita”, y allí se enamoraron. La atracción entre ellos era tan fuerte que Vasco quedó asombrado por sus piernas y su forma de vida. Comenzaron a salir a pesar de la desaprobación de los padres de Laura, quienes la llevaron a casa una tarde a las dos de la madrugada. El padre de Laura, enojado, ordenó a Vasco que no volviera, pero este la llamó al día siguiente, la recogió y se la llevó..

Vasco y Laura se fueron a vivir juntos a Bolonia, y Laura siguió a Vasco a sus conciertos, a pesar de tener que hacer sus exámenes de secundaria. El amor entre ellos era fuerte, hecho de discusiones y reconciliaciones, pero siempre con mucha pasión.. Laura, que no era fanática de Vasco y no le importaba su éxito como estrella de rock, representaba su verdadero amor.

Vasco Rossi: A lo que el rockero Zuca no puede renunciar

En 1987, Laura siguió a Vasco de gira, pero su vida laboral se complicó. Con el tiempo, Laura decidió seguir su propio camino, estudiando ciencias políticas y trabajando como galerista. Incluso se convirtió en investigadora privada, antes de aceptar la oferta de Vasco de trabajar con él como bailarina. El mayor y más temerario reto que decidieron afrontar Vasco y Laura fue formar una familia. Laura quería un bebé y Vasco estuvo de acuerdo. Después de algunas dificultades Pudieron dar a luz a su hijo Luca durante un viaje a Barbados.

Vasco Rossi no puede renunciar a su familia, pero hay algo más de lo que el gran cantante de rock no puede prescindir. Estamos hablando de platos típicos de su tierra. Aunque el gran cantante opta por una dieta bastante saludable, compuesta por verduras hervidas o asadas, No puede renunciar a recetas locales tradicionales como el burlenghi, el licor de media luna y los ñoquis fritos..