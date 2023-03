Esto es lo que hizo durante la muerte de Maurizio Costanzo

A pesar del terrible momento que atravesó, María de Felipe aún quería ayudar a la pareja a realizar su sueño de amor.

maria devilipiSegún un remitente anónimo, Demostró una vez más que es extremadamente desinteresado..

María de Felipe y el gesto conmovedor

tu sabes, tienes un correo electronico A menudo avanzamos voluntariamente propuestas de matrimonio romántico. Pero no hace tanto tiempo, había otro que tuvo lugar en el histórico estudio de transmisión de los sábados por la noche Canal 5 a la que no pudimos asistir. De hecho, esta vez los protagonistas no son los que escriben a Marie de Philippi, sino una de las personas que trabajan en la redacción del programa.

El hecho de que esto sucediera con las cámaras lo dio a conocer un desconocido que le envió un mensaje al periodista David Maggio, para que todos entendieran a cabalidad el “tipo de mujer” que es la presentadora:

Uno de sus miembros históricos en el consejo de redacción de C’è Posta per TeY Verónica Di Spiritode hecho, es novia del periodista bien conocido, Federico Ruffoel líder de Mi Manda Ray 3. Ruffo decide pedirle que se case con él y le da una gran sorpresa con un video que la muestra mientras él está en el trabajo.

y otra vez:

Justo en las horas en que murió CostanzoA pesar de la terrible situación, María quería ayudarlo a llevar a cabo su propuesta de matrimonio. Las producciones fueron autorizadas a preparar un gran éxito sorpresa en el estudio You Have Got Mail.

Así, Di Spirito habría sido convocada por De Felipe para participar en las “pruebas de iluminación”, y ella habría estado sentada en los famosos sillones, luego de lo cual el video habría comenzado con la propuesta de matrimonio, “completa con un súbito salida del novio”. Y la incógnita que trabajará en uno de los contratos agrega: