Mara Venier, Críticas en Instagram por ‘Benedetta Primavera’: Respuesta

Mara Venere Es la tía de Italia: un icono de la televisión, una presentadora que siempre se ha dedicado al trabajo, tanto que suele despedirse domingo en Para pasar más tiempo con su esposo, Nicola Carraro. También invitado un bendita primaveraun espectáculo de una mujer Loretta Jogi Transmitido en Rai 1 en el episodio del 24 de marzo de 2023, Venier fue objeto de críticas específicas en Instagram, debido a su “presencia constante” en la televisión. No pasó mucho tiempo para la respuesta.

Críticas de Mara Venier en Instagram: Respuesta

Presentador histórico y habitual domingo enel contenedor televisivo de los domingos por la tarde ahora a su imagen y semejanza, a Mara Venier le encanta hacer televisión: es un talento, está en la pantalla y tras años de trabajo honesto merece el éxito, sin Ser Y sin pero. Alguien todavía no está de acuerdo. En Instagram, la presentadora compartió una de sus instantáneas, anunciando la presencia de Loretta Goggie. bendita primavera El 24 de marzo.

Una publicación que debería haber celebrado la asociación entre Venier y Goggi, amigos incluso antes que “colegas”. “Nos vemos, Loretta”, escribió Venier como título de la publicación. nunca Comentarios del usuario No fueron del todo positivos. De hecho, alguien incluso se refirió a estar en la televisión con una extensión pregunta escéptica Y también un poco de retórica. “¿como eso?” Y la respuesta no se hizo esperar.

Puré de papas Sí, incluso en Loretta’s y luego también domingo a Y Hasta me dieron otras apuestas, termina el 11 de junio en Nápoles. Y también soy Poste Italiane para la energía y también para Luisa Viola”. Directo, agudo, sarcástico. El comentario también concluyó con: “Hola, mi amor”. Una verdadera y auténtica cantante no solo en la pantalla, sino también en la vida cotidiana. .

Mara Venier de Loretta Joggi a Benedetta Primavera

bendita primaverapresentado por Loretta Jogi, es un espectáculo femenino respetado, con chutney diverso, pero con algunos momentos musicales, hay espacio de sobra para los monólogos (y el amor propio) y sobre todo para los invitados. Con el poder de sus palabras y su impresionante talento, Joji, la verdadera reina de la televisión, ha mantenido a flote los índices de audiencia. invitados de primera clasecomo Venier, y Presencia lucas y pablo.

¿Mara Venier deja Dominica en? Qué sabemos

“No estoy pensando en retirarme de la televisión. pero solo quien deja de conducir domingo enque durante todo un año me obliga a cambiarme a programas que me obligan en menor grado”, durante una entrevista con Además,Venier quiso comentar una posible despedida de su programa principal.

Refiriéndose a Nicola, dijo: “Lo único que tiene contra mí es que trabajo demasiado, demasiado. Y te diré que estoy empezando a pensar ‘Nicolas tiene razón’, tal vez es hora de que vivamos”. los años restantes juntos con más tiempo para dedicarse el uno al otro”. Desde hace unos meses, de hecho, venimos discutiendo esta posibilidad, que francamente, por el momento, no queremos considerar: Un domingo por la tarde sin la tía Mara no sería lo mismo.