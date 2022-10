Anthony Dillon, mi papá no me pidió que terminara con su vida – amigos

“Mi padre no me pidió que acabara con su vida. Hubo un malentendido en torno a este caso. Hoy está bien, solo dijo que si algún día no aguanta, querrá recurrir a la posibilidad. de la eutanasia, no del sufrimiento”. como el antonio dillonHijo de una leyenda del cine como Alain Delon – Invitado exclusivo el sábado 1 de octubre en Verissimo – Explica los rumores de la prensa internacional sobre el deseo de su padre de acabar con su vida. Edición editorial en Francia con su autobiografía Dolce Crudele, el actor francés tuvo la fuerza para escribir su vida y el sufrimiento que atravesó en su familia. Hablando de la conducta violenta que tenía su padre hacia él, admite: “Él actuaba así porque él también estaba abandonado. El drama de su vida vino cuando decidió ir a la guerra a los 17 años y su madre se alistó en el servicio militar obligatorio, aceptando también el riesgo de que muriera. El sufrimiento y la violencia dentro de él provienen de ese incidente “.

Continúa: “Cuando uno sufre internamente, puede repetir ese dolor a los demás.

A la pregunta de Sylvia Tovanen, quien le pregunta si lo ha perdonado, ella responde: “Para encontrar el equilibrio es necesario el perdón. Hay que amar y tratar de comprender para no repetir los mismos errores”. Finalmente, parte del libro está dedicado a su madre, Natalie, quien falleció a principios de 2021 tras una terrible enfermedad. Dillon decidió retomar los últimos 37 días de su vida para hacer un documental que pronto se estrenará: “Ella accedió porque quería dejar un testimonio para sus nietas. Pero no mostré mucha enfermedad, de hecho, el documental se llamará ‘La mejor manera de irse’. Hoy en día, muchas personas mayores se quedan solas, pero quería mostrar cuán cerca de ella están nuestra familia y amigos hasta el final”.