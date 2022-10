La tragedia de Laurel Kocarini, tras descubrir la enfermedad sin la que vive: lo que le quitaron

La corista Lorella Kocarini fue operada para recuperarse de una enfermedad: esto es lo que le quitaron.

¿Conoces a los famosos? Lorella Kocarini ¿Tuviste alguna enfermedad que te obligó a operarte? Hoy ella está bien y completamente recuperada, pero ahora vivir sin un miembro Pequeño pero muy importante.

La presentadora volvió hace unos días a la televisión, en Canale 5, donde volverá a trabajar este año como profesora de baile en una escuela amigos. Las selecciones de primer año han comenzado recientemente, pero los primeros dramas y las primeras peleas con el colega ya han estallado. Alessandra CelentanoUn profesor de danza clásica muy estricto.

Showgirl ha estado en el mundo del espectáculo desde que era muy joven, cuando fue descubierta en los años 80. bebo budu, figura histórica de la televisión italiana además de un gran ojeador de talento. Fue por esta época que comenzó a cantar y bailar frente a las cámaras, y siempre estaba en conflicto con su rival en ese momento. brezo parisiuna bailarina con una formación más tradicional.

Hoy es sin duda una de las mujeres más famosas del mundo de la televisión y uno puede creer que su vida siempre ha sido perfecta. De hecho, hace un tiempo, tuvo uno. enfermedad Y tenía que funcionar. Hoy vive sin un miembro muy importante.

Lorela Kocarini, enfermedad y cirugía

En 2002, Lorela Kocarini se enteró que padecía una grave enfermedad, pero no se desanimó y decidió combatirla. ella estaba cáncer de tiroidesResultando entiroidectomía Y una larga recuperación. La recuperación no fue fácil, ya que sin la glándula tiroides para regular el ciclo hormonal, sufrí varias fluctuaciones de peso, incluso las más notorias.

La actriz se dejó llevar durante una entrevista donde lo contó todo. Como mencioné hoy, ella dijo que estaba curada, y también gracias a Cuidadograciasnutrición saludable. “Salí de ella gracias a las terapias dirigidas. La comida, no tan poca, me ayudó a volver al camino correcto. Me encontré decidido. Y la visión fija de valores importantes, como los de la convivencia, sólo necesita ser restaurada“.

Ha revelado, de hecho, que en el pasado muchos han seguido dietas equivocadasque lamentamos. “Con el tiempo, seguí diferentes dietas y, a veces, cometo errores. Recuerdo especialmente el exceso de proteína: estaba de moda en ese momento. Volviendo, lo evitaré: puede ser dañino, especialmente si es solo a base de carne.“.