Tomorrow’s Tower 4 de octubre de 2022 – Barbanegra

Tu horóscopo para mañana 4 de octubre de 2022: Esto es lo que puede esperar Y cómo las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes en relación con la Tierra afectan a todos los signos.

Aries. 21/3 – 20/4

Por la tarde, con la Luna en dirección a Júpiter, identificarás las estrategias más útiles para resolver algunos problemas que han quedado sin resolver hasta el momento. En tu trabajo, todo irá bien. Te sentirás relajado, lleno de energía y creatividad.

buey. 21/4 – 20/5

Las citas casuales pueden ser importantes para tu carrera. Tenga cuidado de no perder oportunidades que resultarán ser excelentes. Una oportunidad inesperada para un buen negocio es posible. Antes de saltar, sopese todos los pros y los contras.

mellizos. 21/5 – 21/6

Es hora de mirar alrededor y comenzar, con la alianza de Saturno, a hacer una buena elección entre las personas que hasta ahora se han considerado amigos. No hay necesidad de dudar del amor de tu pareja, solo porque ahora está enfocado en su carrera.

cáncer. 22/6 – 22/7

Querrás liberarte de los lazos familiares habituales, pero no será fácil ignorar los desafíos que ponen nervioso a un pariente inquisitivo. Para mejorar la comprensión con un amigo, sea honesto al expresar sus opiniones y nunca fuerce las cosas.

León. 23/7 – 23/8

Los socios de Marte y Júpiter te harán enérgico, dinámico y sobre todo listo para disfrutar plenamente de los éxitos que tanto has logrado. Con el planeta Marte en forma de hexágono, atrévete a abrir tu corazón sin dudarlo a la persona que te ha cautivado.

Bakr. 24/8 – 22/9

Ganarás, por gran polémica, la atención de una persona que a primera vista tiene una idea completamente diferente de ti. Aprovecha la oportunidad de trabajar con un colega inteligente del que aprenderás mucho.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Gracias a Saturno, si quieres ampliar tu círculo de amistades, elegirás la combinación de ambientes, personas y situaciones que más te convenga. Para aquellos que aman, atmósfera pacífica y armoniosa. Cada uno aceptará las invitaciones amorosas del otro.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

Con la luna rencorosa del mediodía, no estarás dispuesto a hacer la vista gorda ante las pequeñas cosas que no te funcionan. ¡En lugar de pelear, relájate! No se limite a poner sus necesidades en el centro de la pareja: acepte también los deseos de la pareja.

Sagitario. 23/11 – 21/12

En tu negocio, corres el riesgo de que te despidan por errores de evaluación o descuidos que resolverás rápido y bien. Encuentros que te dejarán huella y te harán vivir en un ambiente mágico difícil de olvidar.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Mercurio está en trígono, y por la tarde desarrollarás interesantes iniciativas. No pierda tiempo y aproveche este momento favorable. Mercurio y Urano harán que te concentres en los deberes, sin renunciar al cumplimiento de un sueño.

Acuario. 21/1 – 19/2

Con Venus como amigo y Saturno en el signo, se favorecen los proyectos de boda y la convivencia. Un gran deseo de formar vínculos que den serenidad y seguridad. La Luna en Hexágono a Júpiter favorece los encuentros y comunicaciones incluso con países lejanos con excelentes resultados.

pez. 20/2 – 20/3

Debido al opuesto de Marte, trabajas en el trabajo con énfasis en la precisión y el método, para detener la turbulencia y mantener un estado lineal y eficiente. Dado que Mercurio está en conflicto con Virgo, tenga cuidado con cualquier contratiempo molesto.

