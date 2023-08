Morgan Affair, Fuentes de opinión: “Su programa por el momento no se espera hasta después de enero”. ¿Y el cielo? Fuerte silencio (por ahora).

“Por el momento no se ha fijado ninguna fecha para el espectáculo de la segunda mitad de la temporada, los horarios están siendo examinados y aún no se ha anunciado”, dijeron fuentes de Al Rai a la revista FQ.

Todo ello aderezado con un aluvión de insultos: “Cállate, ya basta, me he equivocado. ¡Tengo sentimientos, joder! ¡No soy un personaje!”. Ve a ver Marrakech, ve a ver Videz. Ve f**o, f*me*m*da, f*** one”. Aquí está la noticia. El programa no se anunció durante el show de Ray Palencisti en Nápoles en julio pasado, pero Morgan (“¿Quién no es empleado de Al-Rai?Según afirman, Vialli Mazzini) envió el bis después de la emisión de la primera temporada, que también tuvo índices de audiencia inestables y ciertamente no críticas positivas: “Ray se financia con los derechos de licencia y debe ofrecer un servicio público. “En verano tendremos un evento complementario y en septiembre volveremos con otros cuatro compositores”, dijo. Marco Castoldisu verdadero nombre, aYo leoDe hecho, el 27 de abril.

Parece que el Rai Club cierra sus puertas y lanza el balón a la grada, incluso durante los próximos meses. Morgan es respetado por la actual mayoría gobernante, Strong mantiene una relación personal con el primer ministro Meloni (“Doy consejos para el programa electoral”, declaró el cantante.) Pero también Con el subsecretario del Ministerio de Cultura, Vittorio SghirbiÉl mismo había anunciado la llegada del programa de Morgan a Rai incluso antes que la alta dirección de la empresa. Ahora estos también han cambiado.

¿Y en el frente del cielo? La plataforma decidió traerlo de nuevo al jurado de “The X Factor”, quizás esperando que su capacidad para presentar espectáculos despertara el talento que llevaba algunas temporadas en crisis. En Rogoredu se esconde la vergüenza Fuerte silencio por ahoraBocas cerradas. sin comentarios. Ya se han grabado muchos episodios, ¿qué hacer? Hay quienes afirman que Fremantle, la productora de la serie, y Sky darán excusas suficientes, pero también ¿Quién recuerda la exclusión de Asia Argento? y campañas “inclusivas” y “no clasificadas” que chocan, levemente, con el insulto homofóbico de Morgan. Morgan se disculpa por los insultos homofóbicos: ‘Mala caída’. Luego se justifica: “Sentí una herida en el alma” – Il Fatto Quotidiano