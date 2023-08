a Mediaset Hay quienes trabajan y quienes no, y hay quienes se van y quienes se quedan, y trabajan en gran medida. Si Barbara d’Urso se quedara sin programas e Ilary Blasi corriera el riesgo de acabar igual (al parecer, L’Isola dei Famosi no sucederá), Michelle Hunziker En cambio, volverá a ser protagonista en la parrilla principal de Biscione en la temporada 2023/24. Seguramente regresará detrás de la mesa en Striscia la Notizia y seguramente realizará nuevas actuaciones en Misión Imposible. Y en las últimas horas supo que sería una cara más de la radiodifusión. Canal Cinco. Lo anunció ella misma en una entrevista con Tv Sorrisi e Canzoni.

Michelle Hunziker ha participado en tres programas para Alfa Romeo

“Me verán en la televisión muy pronto. No puedo decir mucho en este momento, pero estarán Michelle the Impossible, Crestia La Notizia y otro proyecto ultrasecreto relacionado con Jerry Scotty. Ahora mismo puedo”. No puedo decir nada más que eso. No puedo.” ¡Espera a decírtelo! Así lo revela la emisora ​​suiza que, además de conducir a Striscia junto a Scotty, también acompañará al presentador lombardo en otro programa. ¿cualquier?

Aunque Hunziker no reveló ningún detalle al respecto, es posible que haya sido reclutada para el elenco. yo cantoSu estreno está previsto para este otoño en horario de máxima audiencia en Canale Cinque. Los protagonistas del programa serían los jóvenes y Jerry Scotty fue elegido para dirigirlo. Por esta razón, es muy razonable creer que la ex esposa de Tommaso Trussardi fue tendida en Io Canto. Otra pista es que Me volverás a ver muy pronto en la televisión. Lo cual encajará perfectamente en la retransmisión de Io Canto dentro de unas semanas.

Jurado Iwo Kanto

¿Es posible ser llamado al jurado? Por el momento, según los rumores, el jurado debería ser Albano, Mara Mayonchi, Oretta Berti y Eva Zanicchi. El nombre de Marcella Bella también ha aparecido entre los candidatos elegibles en las últimas semanas. Ahora Michelle Hunziker también entró por la derecha. Y también porque una cara más joven no haría más que bien al centro de formación. De hecho, si se hubieran determinado los nombres mencionados, el jurado habría estado formado por personas de más de ochenta años. Esta experiencia ciertamente no debería eliminarse, pero si hubiera algunos personajes más nuevos, no estaría nada mal.