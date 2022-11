Todos los estándares están establecidos. caso desarmar

Jerry Scotty en el pasado tuvo que enfrentar serias dificultades, un drama que lo llevó al hospital, en cuidados intensivos.

Jerry Scotti es uno de los presentadores de televisión italianos por excelencia, entre los más queridos y talentosos. Hay quien lo identificó en público Heredero de Mike Bonjorno. A lo largo de los años, el líder histórico ha conquistado a la audiencia y ha sido un éxito con transmisiones que se han vuelto tan icónicas como Boca a boca, caída libre y quien quiere ser millonario. También ha presentado un programa de noticias satíricas en algunas temporadas de televisión. tira de noticias.

Jerry Scotty es uno de los profesores de administración y Siempre ha puesto su talento y profesionalidad por delante.. Sus primeros pasos en la radio fueron formatos muy exitosos, especialmente un Radio Milano2 Outback y Radio Milán Internacionaldonde finalmente condujo a un guía llamado mercado de pulgas.

Jerry Scotty es un presentador de radio y televisión. Nació en la provincia de Pavía y se acercó al mundo del espectáculo desde muy joven. El padre era trabajador de la prensa Corriere della Sera mientras que la madre era ama de casa.

después de la jurisprudencia Jerry prefirió dedicarse a su pasión Más grande, música. Antes de emprender una carrera como presentador de televisión, fue locutor de radio. Lo recordarás en Radio Milan 2 a distancia pero también en Radio Dejai.

Desde 1992, en cambio, se ha acercado al mundo de la televisión. Son muchos los programas exitosos que condujo como saben el último de ellos, Il Quizzone, Quién Quiere Ser Millonario, Caída Libre, Corrida.

Conocido en la industria del entretenimiento como lindo gigante De la tele por su tamaño, Sin embargo, Jerry Scotty no solo tuvo momentos felices, como ya le pasa en la vida a él también, hubo momentos difíciles, uno de esos momentos fue la experiencia de cuidados intensivos. Esto es lo que sabemos.

Jerry Scotty en el hospital

Hace unos dos años, Jerry Scotty se encontró en el hospital, en cuidados intensivos. En ese período fue muy duro, pero afortunadamente lo peor ya pasó y ahora puede respirar aliviado, incluso si fue un verdadero drama para el conductor.

Jerry Scotty tenía el virusen el período en que aún no había comenzado el procedimiento de vacunación en Italia, su estadía en el hospital duró 10 días interminables y su salud empeoraba.

Jerry Scotty fue llevado al hospital en cuidados intensivos en Centro Covid de la Humanitas de Rozzano La cual fue prácticamente su casa durante mucho tiempo por lo que afortunadamente no recuperó al inquilino. Lo que le dio fuerza en esos días fue el nacimiento de su primera nieta, un acontecimiento muy feliz que lo devolvió a la vida.

“Todos los criterios estaban mal: hígado, riñón, páncreas. Virginia me ayudó. Me dije: me tengo que recuperar porque mi sobrina nació en un mes y quiero estar allí”.

Fue una dura prueba que superó felizmente y que definitivamente lo hizo más fuerte y consciente.