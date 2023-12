Alberto Matano, a pesar de los éxitos, llega una triste noticia: esto es realmente difícil de digerir

Alberto Matano, muy mala noticia para él. A pesar de los impresionantes éxitos, llegó como un rayo caído del cielo.

Ciertamente no esperaba eso Alberto es amable y encantador.. Claramente no Muchos de sus fans Quienes lo siguen no sólo en las redes sociales, en particular en Instagram donde es muy activo, sino también y sobre todo en televisión. Durante tres años al frente de manera constante la vida en directo, Este año con su programa Derrota a su competidor directo a lo grande..

Estamos hablando acerca de Myrta Merlín Que dejó La7 donde trabajó durante mucho tiempo para incorporarse a Mediaset. aquí él conduce tarde cincola versión impresa del histórico Canale 5 que lo acoge desde hace 20 años Bárbara Durso. Y si siempre es capaz de superar lo divino en términos de participación carmelitaahora el otro realmente la está destrozando.

No en vano, vistos los datos disponibles, suele conseguir buenos resultados. 20%. Por eso la gente empezó a susurrar sobre ello. Esmerejón puede ser reemplazado Y también una gran carrera. Sin embargo, de su parte está la verdad. Tiene el mayor respeto por Pier Silvio Berlusconi ¿Quién la deseaba tanto en su compañía?

Alberto Matano, pese a sus éxitos, entra a darse una ducha fría

La verdad es que también Mataño Que en cambio, como descubrimos, es muy poderoso. Todavía arriesgaría su trabajo.. La noticia es claramente increíble y, si se quiere, ridícula. Sin embargo, también hay que decir que tras optar por alejarse del timón el legado Flavio Encina, que la quería mucho Administrarlo Sorprendió a la mayoría de la gente.

Y ahora asume que el bueno llegará a donde está. Marco LiorniGracias al increíble éxito que ha logrado. Reacción en cadena. En guardia, habría sido posible ponerlo en esa dirección, al parecer, educación benno Después del dramático fracaso que obtuvo Comerciante en la feria. Sin embargo, parece que el ex miembro de Empresa premiada ¡No tienes intención de rendirte, al contrario!

el exterior vivir la vidaque quiere hacerle zapatos

No en vano Alberto Dandolo de las páginas hoy Nos cuenta que fue él quien quiso intentar el golpe y liderarse él mismo. vivir la vida Lo que había estado esperando durante algún tiempo. Otro nombre posible es que Roberto Poleti Lo cual también hemos visto varias veces en Corte Mataño.

pero Alberto Nunca será expulsado del programa. Inmediatamente después de recibir la nominación principal por Subdirector de entretenimiento diurno de Rai, Quizás considere trabajar más entre bastidores y en la gestión más Frente a las cámaras.