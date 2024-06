Claudio Lippi, la apelación de Ray: “Aún estoy esperando volver a mi puesto”

Apelación de Claudio Lippi Para el director ejecutivo de Ray, roberto sergio. De hecho, el presentador de televisión comenta el post del CEO en Linkedin en el primer aniversario de su muerte Pier Francesco ForleoSi bien reconoce que “esta no es una situación ideal”, escribió el director de derechos deportivos de Ray, “todavía estoy esperando que me reintegren después de haber sido destituido de la empresa después de años de servicio honorable por una decisión que no presagiaba la democracia”. Comparado con mi versión de la entrevista que nunca fue publicada y que quería creer para vivir en paz con sus “gerentes” (uno para todos, Dr. Coletta).

18 de marzo de 2023





Libby luego agregó: “Me temo que ya es demasiado tarde para que me ofrezcas un contrato como lo hiciste”. Doy clases, Geletti, Di Martino, Ciambretti. Pero tengo una memoria excelente”, concluyó Libby, deseándole al director ejecutivo de Ray “buena suerte en su próxima tarea”.