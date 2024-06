“Me violó en el Teatro Reggio de Turín”, pero era mentira: así termina en los tribunales una relación entre dos personas bisexuales

Una relación romántica entre dos personas intersexuales (es decir, con características sexuales tanto masculinas como femeninas) terminó en un tribunal de Turín. República informó que la relación entre ambos comenzó en 2019, y duró solo unos meses. Uno de ellos, músico, denunció luego al otro, profesor, por agresión sexual, alegando que la violación se había producido en el Teatro Reggio de Turín durante la ópera Madame Butterfly. Pero la fiscal Laura Rufino desestimó el cargo y lo convirtió en acusación y calumnia contra los imputados. Ayer, la imputada se defendió ante el juez. La historia comenzó cuando esta última llamó a la profesora y la amenazó con meterla en problemas si no se reunía con ella para una aclaración final. Unos meses más tarde, fue denunciada por violación.

“Será mejor que me contactes”.

“Será mejor que me contactes o te pasará algo muy malo, en el trabajo y en tu carrera”, es uno de los mensajes que le envió el acusado a la docente. Y nuevamente: “Lamentablemente, si no encontramos un diálogo, las acusaciones que haré contra usted destruirán su carrera. Me refiero a un episodio concreto: el 11 de enero”, es decir, la fecha en la que fueron a Reggio. “Era mi cumpleaños y asistir al show fue un regalo para mí. Reservé una caja solo para nosotros dos. La acusada explicó que durante el descanso sufrió una agresión sexual. Confirmó que ella también tuvo un papel activo en esa relación, pese al malestar que expresó por la situación “inapropiada”.

prueba de VIH

La música afirmó que intentó reunirse con la profesora después de hacerse una prueba de VIH casera que resultó positiva: “Calculé el período ventana y pensé que debían informarle porque tuvimos relaciones sexuales sin protección”. El fiscal la acusó de no acudir al médico hasta casi dos años después y de escribir a amigos comunes diciéndoles que había contraído la infección de su exmarido, para difamarla. Y también porque la prueba “después resultó ser un falso positivo”.

