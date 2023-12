¿Conoce a la esposa de Cannavacciolo? Aparece una foto de la pareja: se lo pasan genial

Se trata de la novia del tenista más comentado de las últimas semanas, Jannik Sinner. Su relación ha sido un tira y afloja, pero ahora parece que están más unidos que nunca.

Independientemente de Pasión deportiva Que a cada uno de nosotros, tal vez, de una forma u otra, le resulte imposible no haber leído o escuchado al menos una vez en estas últimas semanas, el nombre Yannick Siner. él es el tenista italiano Lo que contribuyó al “regreso a la patria”, como dicen los expertos de este maravilloso deporte. Copa Davis.

Claramente el pecador está en Centro de atención Medios de comunicación en este periodo, no sólo para el deporte, sino también para toda su vida. Por eso muchos se interesan en saber quién es. Pareja El tenista que fue lo animo En competición.

¿Quién es la pareja de Jannik Siner?

Jannik Sinner, a pesar de ser… Muy pequeñaTiene “sólo” 22 años y ya es considerado uno de los… Los tenistas italianos más fuertes. nunca. El deportista ha sido considerado durante mucho tiempo un “niño prodigio”, ya que demostró ser un “genio de la raqueta” desde sus primeros años de vida. Para ser claro, Sinner es como si Mozart a la música. Con el paso de los años se lo ganó Muchos premiospero han pasado los últimos meses AprobadoTambién está fijado para octubre de 2023. 4to lugar en el Ranking ATPEl mejor resultado hasta el momento, obtenido por un tenista italiano.

Pero en noviembre de 2023, como todo el mundo sabe, porque los sentimientos todavía están “frescos” Yannick Contribuido Genial con sus camaradas Arnaldi, Songo y MusettiPara superar Copa Davis En el selección italiana. Y el otra vez Que nuestro país pueda presumir de tal honor, ya que ganamos el primer honor. Hace 47 años. Luego de su actuación, el cuarteto ganó el título”cuatro caballeros“, recordando no sólo una novela que escribió Alejandro Dumas, Pero sobre todo es un homenaje (y un honor a los italianos). 4 personajes famosos tenis en Francia A partir de los años 20, Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet y René Lacoste.

Se logró la paz entre ambos.

Después de ver un breve resumen de la vida laboral, digámoslo. Yannick SinerEs hora de centrarse en el lado emocional. El tenista, tras los idas y venidas de los últimos años, se ha reencontrado oficialmente con su exnovia, influencer y modelo de 22 años. Maria Braccini. Los dos se habían separado en el pasado debido a… correo Donde la niña celebró El primer año de noviazgo. Con el joven.

Sinner no lo tomó bien, porque probablemente no estaba listo para el compromiso. Muy serioTal y como podemos leer en la web Página de fansPor eso “las relaciones ardieron”. Ahora, sin embargo, se han vuelto a mostrar juntos en público, viviendo así un experimento. Petardeo. della Brascine, Yannick Él dijo: “Ella es amable y entiende mis necesidades como tenista. Sabe que el tenis es mi prioridad en este momento y no me presiona, y además: “Estoy invirtiendo mi energía en construir algo importante y ella está a su lado”. mi lado. Creo que es la mejor persona para seguir este camino…”