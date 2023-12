Cristina Quaranta está irreconocible: qué hizo con su cabello | El hombre de 50 años se veía así.

Cristina Quaranta, reduciendo así su edad a 50 años. El cambio ha sido dramático y los comentarios de los usuarios son claros.

Cristina Quaranta es una corista italiana muy querida por los espectadores y que ha alcanzado una gran fama gracias al popular programa de variedades “no es una opinion“. Sigamos las etapas de la vida y la carrera de la rubia Christina.

Nació en 1972 en Roma y desde muy joven se apasionó por el mundo del espectáculo. Apareció por primera vez en la escena televisiva a finales de los años 1980, cuando Gianni Boncompagni quería que ella “domingo en” Y “esta noche me voy“, como sirviente.

Ella alcanza la verdadera fama cuando se convierte en una de las chicas. no es una opinion, un popular programa creado por Boncompagni. Después del éxito que logró, Christina se mudó a… Abstracción de noticias Como corista rubia junto a Alicia Mears.

En 2000, la corista rumana así lo decidió. Dar un paso Temporalmente de la pantalla chica para dedicarse a su hija mayor Aurora y su familia. No pasó mucho tiempo y en 2005 me convertí en su competidor.Isla famosa En 2022, entra en una casa. Gran Hermano VIP.

Cristina Quaranta, lo que hace hoy la corista rumana

Cristina Quaranta fue una corista muy querida por el público italiano y recordada por su participación en Striscia la Notizia. Hoy Christina tiene 51 años y conduce un Una vida completamente diferente Y Lejos de las cámaras. Luego de pasar por un período de depresión debido a una relación amorosa que terminó mal, la corista se arremangó.

el no niega nada Su pasado, pero siente nostalgia por el mundo del espectáculo. “Tuve mi oportunidad, sin compromiso. Cuando buena compañía Él me confió esto El se enamoro de miLe dije “no gracias” y él miró hacia otro lado. Con el tiempo me di cuenta de que este espectáculo no era mi mundo“, admitió Cristina.

Cristina Quaranta y su nuevo look a los cincuenta años

Cristina Quaranta logró un gran éxito gracias a sus apariciones en televisión que la convirtieron en una de las coristas más famosas del mundo del espectáculo. Pero luego de su experiencia en Celebrity Island, decidió hacerlo. Deja la escena televisiva Porque ya no le quedan. Quería dar un corte claro Cambia Por su vida se dedica a su hija Aurora.

Habiendo cumplido 50 años, hoy Christina sigue siendo una mujer hermosa y muy activa en las redes sociales donde comparte su día a día con sus 56 mil seguidores. A través de una instantánea que publicó hace unos días, Christina demostró que quiere otra Cambia radical l Su apariencia. Ella se mostró con un nuevo corte de pelo Ella comentó: “Soy de la opinión que después de 50 años, es correcto acortarme el pelo…..y en cualquier caso, para mí”. siempre me ha gustado el curry! Ahora soy otra vez una chica (madura) de Non è la Rai”. Hubo muchos comentarios de agradecimiento y elogios por la perfecta forma física de Christina, de cincuenta años.