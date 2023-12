Ray, un aneurisma se lo arrebató: con sólo 40 años, perdió así su “vida”

Ray, su carrera se vio inmediatamente detenida por un terrible aneurisma. El hombre de 40 años no pudo hacer nada al respecto. Son lágrimas.

Terrible noticia y muy difícil de digerir. Casa Rai. Ahora estamos hablando, lamentablemente, de él. Aneurisma Que golpeó a una mujer joven y hermosa. Definitivamente es una cosa Muy serio Lo que pone patas arriba la vida de una persona, independientemente de su edad. desde Su carrera En el amplio mundo del entretenimiento y en la televisión. Terminé.

De hecho, incluso podríamos decir, con razón pero con un dejo de amargura profunda y convincente, que realmente fue criticado. ella cuando sucedió el evento Ella era poco más que una niña.. En realidad unTenía sólo 24 años. Ella era muy famosa y Nada presagia lo que le sucederá Poco después.

Afortunadamente en ese momento ella no estaba sola en casa. Estaba pasando un rato tranquilo Nochebuena En compañía de su querida amiga, quien inmediata y firmemente la atrapó Hazte cargo de la situación. Corrida loca al hospital Tomografía computarizada y luego cirugía Duró diez horas. Y luego pasó mucho tiempo En coma Pero lo hizo.

Ray, su carrera acabó por un aneurisma

Por supuesto, no fue fácil volver pero gracias.El amor de su padre Quien estuvo siempre a su lado y quien un amigo muy queridoy el es uno Una corista muy queridaSube lentamente la pendiente. A partir de el no podia hablar Pero gracias a su excelente diseño y trabajo por nuestra parte Excelente logopeda La palabra ha vuelto.

¿Qué notaste en aquel famoso día del 24 de diciembre de 2000? No se sentía bien. Estuve expuesto a una fuerza muy fuerte. dolor de cabeza. No desapareció y el dolor era real. Molienda. ¿Cuándo es entonces? me desperté del coma Ya no recuerda nada. Hoy todo es parte de su pasado. A su lado están sus hijos y su querida amiga. Antonella Musetti. Ella, su exnovia No es una opinión, Se siente afortunada de haber sobrevivido. ¿Cual es?

Ilaria Galassi, de la pesadilla de la enfermedad a su nueva vida

hablemos de la rubia Ilaria Galassi Está en la cancha para un programa. Gianni Boncompagni Logró un éxito rotundo. no fue por nada Uno de mis favoritos absolutos Por muchos espectadores. Después de muchos años de alejarme de la televisión, hace varios años decidí aceptar la amable invitación. Katerina Balivo.

Y así sus seguidores. Ven a mí Abrió el grifo de lo que le pasó. Era difícil, prácticamente imposible, contener las lágrimas, ya que era una chica muy amable, sensible y gentil. Presentado por Campania. hoy ilaria Es muy activa en asuntos sociales y recientemente estuvo presente con algunos de sus antiguos compañeros en el salón. historias italianaspatrocinado por Eleonora Danielle.