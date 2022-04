WWE: Roman Reigns es el nuevo campeón indiscutible, derriba a Brock Lesnar en WrestleMania 38

El combate de Brock Lesnar contra Roman Reigns fue definitivamente el combate más esperado en WrestleMania 38. No solo por la gran importancia que puede cubrir un combate de unificación de cinturones de Campeón Mundial, sino por la feroz rivalidad entre estos dos atletas. En la historia, ha habido muy pocos compitiendo para participar en más de un evento principal en WrestleMania. Recordamos a The Rock, Steve Austin, The Rock, John Cena, el mismo Lesnar y Reigns, que en realidad jugaron el main event de WrestleMania 31 y 34. Un gran clásico que solo se puede volver a proponer con todo el oro del mundo en apostar. Y así fue.

Los dos retoman toda la trama de sus enfrentamientos anteriores, un partido que arranca a toda velocidad y transcurre a 200 cada hora todo el tiempo, con falsos finales como si estuviera lloviendo. Minutos después, vimos a Lesnar arrojado a las balaustradas con una lanza por parte de Roman Reigns.

El luchador luego repitió la lanza poco después, cuando Lesnar subió al ring en un límite de 10 segundos que podría provocar una cuenta fatal. Lesnar luchó contra el pin, pero fue solo el comienzo de su lucha. De hecho, Reigns inmediatamente le propinó dos súper puñetazos. Increíblemente, sin embargo, después de que los dos jugadores lucharon, Lesnar se puso de pie riéndose y en el tercer intento de Reigns, revirtió el movimiento y llevó a su oponente a un lugar que ahora conoce bien: Suplex City.

Lesnar infligió 5 suplexes seguidos a Reigns, solo para que Superman sufriera un puñetazo y arriesgara otra lanza. Nada que hacer porque Lesnar giró la lanza en F5. Tratar de inmovilizar, pero en este partido, los movimientos finales simples obviamente no serán suficientes, de hecho, Reigns sale del inmovilizado en 2.

Reigns prevalece con otra lanza, pero esta vez los dos también golpean al árbitro, quien claramente está perdiendo el conocimiento temporalmente. Reigns aprovecha eso para un golpe bajo a Lesnar y un puñetazo en la cara. Increíblemente, esto no es suficiente para conseguir 3 golpes, con el árbitro volviendo a sus sentidos a tiempo para contar hasta 2. Roman en este punto comienza a perder los estribos, intentando otro ataque a Lesnar, pero bloquea en un agarre terrible a la izquierda. brazo. El luchador de ascendencia samoana parece estar a punto de darse por vencido, pero logra alcanzar la cuerda con la mano derecha, lo que le otorga un decisivo quiebre en la cuerda.

Roman Reigns lo gana todo

Es el principio del fin para Lesnar. Intenta otro F5 pero Reigns se suelta, empuja a Lesnar hacia las cuerdas y comienza a correr por una lanza final decisiva. ¡El nuevo Campeón WWE y Universal (que se muestra en el gráfico) es Roman Reigns! WWE tiene un nuevo campeón indiscutible.