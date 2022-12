Gielle de Donna y Antonino Spinalbes: ¿Volverá la paz? VIP Gran Hermano

La semana pasada, la amistad entre Antonio Y el Yael Estaba un poco sorprendido por los muchos eventos que causaron que los dos concursantes se distanciaran. Por otro lado, el peluquero se mostró decepcionado por algunas de las declaraciones de su amigo y los aplausos durante el episodio durante las frases de las que ella lo acusa. Por otro lado, a la modelo le molestó el cierre repentino de la pareja en la habitación y la distancia entre ambos.

En el balcón, los dos rivales vuelven a verse las caras, después de que en la tarde de ayer Antonino intentara acercarse abrazando a su amigo. El peluquero acusa a la modelo de tener un doble rasero cuando se trata de él y Oriana y al comparar posiciones entre otros competidores. En su opinión, Gael había mentido al afirmar que desconocía la verdad sobre su relación con la influencer.

Yael dice “La verdad está en el medio”.Al darse cuenta de que tanto Oriana como Antonino copiaron, cree que cada uno tiene sus propias razones y no tiene ganas de acusar a su amiga de ello. Este discurso no desciende de Antonino y es muy crítico con este punto de vista expresado por Modelo: “Necesitamos saber la verdad”. el reclama.

“Tantas cosas me dijiste que no me dijiste.” Yael repite, quien agrega: Son reales, tengo pruebas..

Respecto a los aplausos, entonces, la modelo explica que su reacción se debió al remordimiento expresado por Antonino por haber tenido una relación con Oriana, declaraciones que Gael considera inapropiadas y delicadas.

Las opiniones de cada uno de los dignatarios, así como sus posiciones, aún están lejos. concha antonino: “no somos amigos”. Su resentimiento es fuerte, pero la decepción de Gael no lo es menos. “Pensamos diferente, quédate con tu idea y yo me quedo con la mía”.

Después de expresar muchas veces su pesar por lo sucedido, Gaelle expresa un pensamiento muy amargo: el comportamiento de Antonino hacia ella la ha hecho cambiar de opinión sobre su relación y será muy difícil recuperarla. atilioquien está presente en la conversación, intenta mediar y señalarle la sinceridad de la modelo al peluquero.

Un abrazo une a los dos rivales, pero ¿realmente su relación espera volver a ser una sólida amistad?