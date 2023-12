“Tengo Covid” – Diario

italiano En el fondo, pero no ahí. Luciana Letizito en el estudio en Como está el clima En el episodio del 17 de diciembre de 2023, el último antes de las vacaciones de Navidad: tras el anuncio de la presencia de Letzito, Fabio Fazio Pidió disculpas al público. “¿Por qué no sales?” Poco después, Littizzetto llamó desde la pantalla desde su casa luciendo un gorro de Papá Noel. “No salgo porque estoy en casa cerrada, porque tengo coronavirus. (…) Saludos a todos los italianos enfermos, y a los que tienen y sin Covid, estén enfermos o no, me he adaptado A esta tendencia, porque estoy a la moda, no pude conseguir “Para regalos de Navidad porque estoy atrapada aquí en casa”.

Che Tempo che Fa y Luciana Littizzetto se ausentan del estudio por Covid

“Que te mejores pronto, Luciana”, así recibieron los espectadores de X e Instagram la noticia de que Luciana Letzetto dio positivo por Covid. Ausente en el estudio, pero presente online desde casa como siempre Carta a Papá Noel a Como está el clima. Con la voz ronca por el Covid, Littizzetto estuvo parcialmente presente durante el evento Episodio del 17 de diciembre de 2023Esto es para saludar a los espectadores antes de las vacaciones de Navidad. Fabio Fazio primero bromeó: “Un gran regalo de Navidad”, luego dijo: “Tienes Covid, querida”.

Afortunadamente, la comediante, salvo una ligera caída en su voz, se encuentra bien. “Ahora los italianos están divididos en dos partes: Los que tienen gripe y los que tienen Covid. “Son casi los mismos síntomas, no los notas a menos que tomes un hisopo. Tuve mucho cuidado, sabes que estoy paranoico, llevaba mascarilla y desinfectante”.

La carta a Papá Noel de Luciana Lezzetto: Prospección de riego

“Papá Noel nos ofrece a todos los italianos un regalo útil, un poco de memoria, para recordarnos lo que fuimos y lo que ya no queremos ser. Esta Feliz Navidad, viva la Italia antifascista”. Según la tradición, Luciana Letzetto saludó a los asistentes con el mensaje La fecha es el 14 de enero de 2024.El programa volverá a emitirse el próximo mes de noviembre, tras su traslado desde Al-Rai. Sin embargo, durante la tesis no faltó la exploración en materia de riego. “Siempre estamos aquí pero ya no estamos allí… Escríbelo. Estamos en el número 9. Les diré el lapish: Yhdeksän… Así que no le lleves regalos a Ray.“.

Invitados del episodio de Che Tempo che Fa del 17 de diciembre de 2023

Hubo muchos invitados en el estudio para el último episodio de Como está el clima Antes de 2024. Había espacio para Discutir el tema del momento.O las sentencias dirigidas por Giorgia Meloni a Chiara Ferragni en el caso Palocco. Algunos espectadores también esperaban un comentario de Littizzetto, pero no llegó. Sin embargo, la galería de invitados fue muy rica: Alessandro Ciani presentar la película Esto sucede incluso en las mejores familias.en cines a partir del 1 de enero y el elenco Fabio De Luigi Y Stefano Accorsi Hablaron de la road movie. 50 kilómetros por hora. En el estudio, Fabio Fazio lució un lazo rojo: en referencia a Gino Cecchetin, invitado del último episodio y, como dijo el propio presentador, en apoyo a todas las mujeres.